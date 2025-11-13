$42.010.06
13 ноября
Палата представителей Конгресса прекратила самый долгий в истории США шатдаун
12 ноября, 15:53 • 45498 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 73347 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 69172 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 71151 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 63269 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 58529 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 64010 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 63200 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 82872 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Международный день слепых и Всемирный день доброты: что отмечают 13 ноября

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

13 ноября отмечают Международный день слепых, Всемирный день юзабилити, Всемирный день доброты и День Святителя Иоанна Златоуста. Эти праздники объединяют людей вокруг идей лояльности, уважения и развития, напоминая о важности равных возможностей и доброты.

Международный день слепых и Всемирный день доброты: что отмечают 13 ноября

Сегодня, 13 ноября, мир отмечает сразу несколько важных праздников – от духовных до технологических. УНН предлагает подборку из четырех праздников сегодняшнего дня: каждый из них имеет свою историю и особое значение, которое объединяет людей вокруг идей лояльности, уважения и развития.

Международный день слепых

Международный день слепых отмечают ежегодно 13 ноября. Именно в этот день родился изобретатель шрифта Брайля, Луи Брайль.

Этот праздник напоминает о важности равных возможностей для людей с нарушением зрения. Его цель – привлечь внимание к проблемам незрячих и поощрить общество создавать безбарьерную среду

Всемирный день юзабилити

Всемирный день юзабилити отмечают во второй четверг ноября, чтобы подчеркнуть важность удобства в использовании технологий, продуктов и услуг.

Праздник был учрежден в 2005 году по инициативе Ассоциации профессионалов по юзабилити. Главная идея праздника - сделать мир понятнее и доступнее для всех конечных пользователей.

Планирование бюджета на рождественские праздники12.11.25, 13:09

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты был учрежден в 1998 году по инициативе Всемирного движения доброты, объединившего волонтеров из разных стран.

Этот праздник призывает помогать другим, делиться теплом и поддержкой. Символом праздника является сердце - как знак искренности и сострадания.

День Святителя Иоанна Златоуста

День Святителя Иоанна Златоуста, чтит память одного из самых известных отцов Церкви, архиепископа Константинопольского, который прославился как блестящий проповедник и богослов – именно поэтому, его прозвали "Златоустом".

Его проповеди и молитвы до сих пор используются в православном богослужении. Иоанн Златоуст был примером скромности, любви к людям и справедливости. В этот день верующие посещают церкви, молятся и вспоминают о силе слова и мудрости.

В Украине возбуждено уже более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП), среди фигурантов - 27 высших чинов церкви10.11.25, 13:34

Алла Киосак

