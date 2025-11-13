Международный день слепых и Всемирный день доброты: что отмечают 13 ноября

Сегодня, 13 ноября, мир отмечает сразу несколько важных праздников – от духовных до технологических. УНН предлагает подборку из четырех праздников сегодняшнего дня: каждый из них имеет свою историю и особое значение, которое объединяет людей вокруг идей лояльности, уважения и развития.

Международный день слепых

Международный день слепых отмечают ежегодно 13 ноября. Именно в этот день родился изобретатель шрифта Брайля, Луи Брайль.

Этот праздник напоминает о важности равных возможностей для людей с нарушением зрения. Его цель – привлечь внимание к проблемам незрячих и поощрить общество создавать безбарьерную среду

Всемирный день юзабилити

Всемирный день юзабилити отмечают во второй четверг ноября, чтобы подчеркнуть важность удобства в использовании технологий, продуктов и услуг.

Праздник был учрежден в 2005 году по инициативе Ассоциации профессионалов по юзабилити. Главная идея праздника - сделать мир понятнее и доступнее для всех конечных пользователей.

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты был учрежден в 1998 году по инициативе Всемирного движения доброты, объединившего волонтеров из разных стран.

Этот праздник призывает помогать другим, делиться теплом и поддержкой. Символом праздника является сердце - как знак искренности и сострадания.

День Святителя Иоанна Златоуста

День Святителя Иоанна Златоуста, чтит память одного из самых известных отцов Церкви, архиепископа Константинопольского, который прославился как блестящий проповедник и богослов – именно поэтому, его прозвали "Златоустом".

Его проповеди и молитвы до сих пор используются в православном богослужении. Иоанн Златоуст был примером скромности, любви к людям и справедливости. В этот день верующие посещают церкви, молятся и вспоминают о силе слова и мудрости.

