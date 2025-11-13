Международный день слепых и Всемирный день доброты: что отмечают 13 ноября
13 ноября отмечают Международный день слепых, Всемирный день юзабилити, Всемирный день доброты и День Святителя Иоанна Златоуста. Эти праздники объединяют людей вокруг идей лояльности, уважения и развития, напоминая о важности равных возможностей и доброты.
УНН предлагает подборку из четырех праздников сегодняшнего дня: каждый из них имеет свою историю и особое значение, которое объединяет людей вокруг идей лояльности, уважения и развития.
Международный день слепых
Международный день слепых отмечают ежегодно 13 ноября. Именно в этот день родился изобретатель шрифта Брайля, Луи Брайль.
Этот праздник напоминает о важности равных возможностей для людей с нарушением зрения. Его цель – привлечь внимание к проблемам незрячих и поощрить общество создавать безбарьерную среду
Всемирный день юзабилити
Всемирный день юзабилити отмечают во второй четверг ноября, чтобы подчеркнуть важность удобства в использовании технологий, продуктов и услуг.
Праздник был учрежден в 2005 году по инициативе Ассоциации профессионалов по юзабилити. Главная идея праздника - сделать мир понятнее и доступнее для всех конечных пользователей.
Всемирный день доброты
Всемирный день доброты был учрежден в 1998 году по инициативе Всемирного движения доброты, объединившего волонтеров из разных стран.
Этот праздник призывает помогать другим, делиться теплом и поддержкой. Символом праздника является сердце - как знак искренности и сострадания.
День Святителя Иоанна Златоуста
День Святителя Иоанна Златоуста, чтит память одного из самых известных отцов Церкви, архиепископа Константинопольского, который прославился как блестящий проповедник и богослов – именно поэтому, его прозвали "Златоустом".
Его проповеди и молитвы до сих пор используются в православном богослужении. Иоанн Златоуст был примером скромности, любви к людям и справедливости. В этот день верующие посещают церкви, молятся и вспоминают о силе слова и мудрости.
