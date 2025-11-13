Дыхание зимы: синоптики прогнозируют снижение температуры

В четверг, 13 ноября, на большей части территории Украины ожидается снижение температурных показателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, давление по территории Украины будет расти, формируя поле повышенного давления.

Таким образом, в западных областях осадков уже не ожидаем, а вот во всех остальных областях остаточные процессы атмосферного фронта будут обуславливать выпадение небольших дождей

Также метеорологи обращают внимание водителей и пешеходов на то, что в западных и местами в северных областях ожидаются туманы.

Воздушные потоки, которые будут поступать с запада и северо-запада, будут приносить более прохладный воздух, поэтому ... дневные максимумы будут достигать +5..+10 градусов