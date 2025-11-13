Дыхание зимы: синоптики прогнозируют снижение температуры

$42.010.06
Палата представителей Конгресса прекратила самый долгий в истории США шатдаун
12 ноября, 15:53 • 45477 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 73334 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставку
12 ноября, 14:21 • 69162 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 71144 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 63266 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 58527 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 64009 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 63199 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 82870 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Украина готова воевать еще три года, но путин не сможет столько выдержать - Сикорский
Зеленский пообщался с сенаторами США: о чем шла речь
Война бьет по бизнесу: в россии системный кризис неплатежей - ЦПД
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направлении
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода
Планирование бюджета на рождественские праздники
Финики: польза и вред
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 135756 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Марко Рубио
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Вашингтон
Польша
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в Ватикане
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос
Техника
Фильм
Социальная сеть
Старлинк
Бильд

Дыхание зимы: синоптики прогнозируют снижение температуры

Киев • УНН

 • 1958 просмотра

13 ноября в Украине ожидается снижение температуры до +5..+10 градусов, давление будет расти. На западе без осадков, в других областях небольшие дожди, местами туманы.

Дыхание зимы: синоптики прогнозируют снижение температуры

В четверг, 13 ноября, на большей части территории Украины ожидается снижение температурных показателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, давление по территории Украины будет расти, формируя поле повышенного давления.

Таким образом, в западных областях осадков уже не ожидаем, а вот во всех остальных областях остаточные процессы атмосферного фронта будут обуславливать выпадение небольших дождей

- говорится в сообщении.

Также метеорологи обращают внимание водителей и пешеходов на то, что в западных и местами в северных областях ожидаются туманы.

Воздушные потоки, которые будут поступать с запада и северо-запада, будут приносить более прохладный воздух, поэтому ... дневные максимумы будут достигать +5..+10 градусов

- отметили в Гидрометцентре.

В Киеве и области в четверг будет облачно, возможен дождь. Температура воздуха - 6-8°.

