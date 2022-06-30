"Подвійний хук": у Президента розповіли, чим важливі санкції щодо російського золота та де кремль шукатиме вихід

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"Що стосується золота, то, коли накладаються санкції на золото, це означає, що росія не зможе продавати своє золото на зовнішніх ринках, і це – достатньо вагомий удар по її економіці, бо золото є важливим елементом експорту росії, як, до речі, й інші метали", - каже Устенко.

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З його слів, щодо багатьох російських металів санкції уже накладено або планується їх накладення, по різних видах кольорових металів у тому числі.

Але зараз під санкціями опинилось золото – як каже економіст, важлива стаття експорту з росії, а також важлива стаття надходжень до державного бюджету російської федерації. Тож, ця санкція буде впливати на економіку росії "зі знаком мінус".

Друге, на що буде впливати ситуація з забороною експорту золота з російської федерації, – це можливість реалізовувати золотий запас рф, який знаходиться в межах близько 100 млрд доларів на рахунках центрального банку російської федерації, зазначає співрозмовник УНН.

"Тобто, коли йдеться про золото, тут, я б сказав, подвійний хук: з одного боку не можна експортувати золото як таке, з іншого – неможливо реалізувати банківське золото, яке знаходиться в запасниках у сховищах центробанку російської федерації. Якщо аналізувати взагалі ситуацію, то до їх агресії в Україні загальний обсяг золотовалютних резервів ЦБ становив 650 млрд доларів. 350 млрд доларів знаходиться під арештом за межами росії, 100 млрд доларів золота, яке в них є, – воно є, але витрачати його неможливо – його просто не будуть купляти на світовому ринку.

Це означає, що золотовалютні резерви знизились вже не до 650-350 млрд, а ще -100 млрд доларів. Це означає, що зараз золотовалютні резерви росії, реальні, якими потенційно вони можуть користуватися, – це 200 млрд доларів, тобто третина від того, що було у них до 24 лютого є в їхньому розпорядженні", - пояснює він.

Далі, на думку радника Президента, рух буде іти наступним чином: кошти росії потрібні, тож золото продовжить видобуватися, і, ймовірно, це золото будуть намагатися продавати.

"Частково будуть намагатись продавати для населення, частково це золото будуть намагатись продавати у ті країни, які відносно лояльні до росії з точки зору її експорту. Скажімо, у першу чергу в Індію, у другу чергу – у Китай", - вважає Устенко.

Як зазначає співрозмовник, Індія традиційно закупляє багато золота для потреб власного, приватного ринку.

"Але я не впевнений, що вони зможуть купляти, по-перше, такий обсяг золота, а по-друге, за тією ціною, яку могла б отримувати росія на зовнішньому ринку до введення санкцій, до 24 лютого взагалі. Частково вони будуть намагатися заміщати той втрачений світовий ринок за рахунок Індії і Китаю, але повністю вони точно не зможуть відмотати ситуацію до того періоду, коли ці санкції були введенні – саме по золоту", - каже він.

За аналогією, за словами економіста, гра з золотом для росії така сама, як і гра з енергетикою, передусім з нафтою.

"І якщо із золотом ситуація виглядає загрозливою для росії, то з точки зору нафти вона була загрозлива в першу чергу для світу, а вже потім - для росії", - додав фахівець.

Контекст

28 червня Міністерство фінансів США оголосило, що запроваджує санкції проти майже 100 об’єктів “військової машини” путіна, а також про заборону імпорту російського золота.

Як було оголошено на саміті G7, до Сполучених Штатів у вжитті заходів проти російського золота приєдналися Велика Британія, Канада та Японія.