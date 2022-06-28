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США вводять заборону на імпорт російського золота

США вводять заборону на імпорт російського золота

Київ • УНН

 • 186538 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Міністерство фінансів США запроваджує санкції проти майже 100 об’єктів “військової машини” путіна, а також оголосило про заборону імпорту російського золота. Про це йдеться у заяві Казначейства від 28 червня, пише УНН.

Цитата

“Імпорт до Сполучених Штатів золота походження російської федерації заборонено, за винятком випадків, передбачених законом, або без ліцензії чи іншого дозволу OFAC. Це рішення не поширюється на золото російського походження, яке до сьогодні перебувало за межами російської федерації”, — сказано у заяві, поширеній у вівторок Мінфіном.

Деталі

Також управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до списку санкцій 70 організацій, багато з яких “мають вирішальне значення для оборонно-промислової бази” росії, включаючи Державну корпорацію “Ростех”, а також 29 російських фізичних осіб.

Як зазначається, санкції були прийняті одночасно з рішенням Державного департаменту США, який запроваджує санкції щодо ще 45 юридичних та 29 фізичних осіб.

Державний департамент також оголосив про заходи щодо запровадження візових обмежень щодо посадових осіб, які, як вважається, загрожували або порушували суверенітет, територіальну цілісність або політичну незалежність України, включаючи понад 500 офіцерів збройних сил росії та посадових осіб росії, причетних до придушення.

Зазначається, як було оголошено на саміті G7, до Сполучених Штатів у вжитті заходів проти російського золота приєдналися Велика Британія, Канада та Японія.

Нагадаємо

Раніше США анонсували, що країни "Групи семи" заборонять закупівлю російського золота в рамках відповіді на агресію кремля проти України.

На думку американського Держдепартаменту, заборона на експорт золота відріже росію від 19 млрд доларів доходів на рік.

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