Эмбарго на золото отрежет россию от 19 млрд долларов доходов в год – Госсекретарь США

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«Они (санкции – ред.) уже оказывают драматический эффект. Во-первых, возьмем золото - то, о чем мы только что объявили. Это второй по прибыльности экспорт россии после энергетического, он составляет около 19 миллиардов долларов в год. И большая часть этого экспорта приходится на страны Большой семерки. Поэтому отрезать ее, лишить доступа к 19 миллиардам долларов дохода в год - это очень важно», - заявил Блинкен.

Детали

Госсекретарь отметил что, помимо этого, все, что США и партнеры сделали с самого начала агрессии россии, введя беспрецедентные санкции и экспортный контроль, оказывает глубокое воздействие на москву.

Контекст

Страны "Большой семерки" запретят закупки российского золота в рамках ответа на агрессию кремля против Украины.