Ембарго на золото відріже росію від 19 млрд доларів доходів на рік – Держсекретар США

Цитата

«Вони (санкції – ред.) вже мають драматичний ефект. По-перше, візьмемо золото - те, про що ми щойно оголосили. Це другий за прибутковістю експорт росії після енергетичного, він становить близько 19 мільярдів доларів на рік. І більшість цього експорту посідає країни Великої сімки. Тому відрізати її, позбавити доступу до 19 мільярдів доларів доходу на рік - це дуже важливо», - заявив Блінкен.

Деталі

Держсекретар зазначив, що, крім цього, все, що США та партнери зробили з самого початку агресії росії, ввівши безпрецедентні санкції та експортний контроль, надає глибокий вплив на москву.

Контекст

Країни "Великої сімки" заборонять закупівлю російського золота в рамках відповіді на агресію кремля проти України.