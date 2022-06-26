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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Ембарго на золото відріже росію від 19 млрд доларів доходів на рік – Держсекретар США

Ембарго на золото відріже росію від 19 млрд доларів доходів на рік – Держсекретар США

Київ • УНН

 • 203160 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Заборона на експорт золота матиме вагомий вплив на економіку росії. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN, пише УНН.

Цитата

«Вони (санкції – ред.) вже мають драматичний ефект. По-перше, візьмемо золото - те, про що ми щойно оголосили. Це другий за прибутковістю експорт росії після енергетичного, він становить близько 19 мільярдів доларів на рік. І більшість цього експорту посідає країни Великої сімки. Тому відрізати її, позбавити доступу до 19 мільярдів доларів доходу на рік - це дуже важливо», - заявив Блінкен.

Деталі

Держсекретар зазначив, що, крім цього, все, що США та партнери зробили з самого початку агресії росії, ввівши безпрецедентні санкції та експортний контроль, надає глибокий вплив на москву.

Контекст

Країни "Великої сімки" заборонять закупівлю російського золота в рамках відповіді на агресію кремля проти України.

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