Байден заявив, що країни G7 введуть ембарго на російське золото

Цитата

"Сполучені Штати завдали путіну безпрецедентних витрат, щоб позбавити його доходів, необхідних для фінансування війни проти України. Разом "Велика сімка" оголосить заборону на імпорт російського золота - основного експорту, що приносить росії десятки мільярдів доларів", - написав Байден.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.



Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.

— President Biden (@POTUS) June 26, 2022

Нагадаємо

росія зараз перебуває у процесі засекречування розміру свого золотого запасу – цей захід запропонувало російське Мінекономрозвитку. Але при цьому головним закупником золота у росії є країна, яка не входить до G7 – це Швейцарія, один із головних у світі переробників золота.

Федеральне управління митної та прикордонної безпеки Швейцарії заявило, що воно постійно відстежує імпорт золота з росії, який, за їхніми словами, не заборонений відповідно до цілої низки швейцарських санкцій проти москви, введених у зв'язку з війною.