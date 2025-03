Байден заявил, что страны G7 введут эмбарго на российское золото

Цитата

"Соединенные Штаты нанесли путину беспрецедентные расходы, чтобы лишить его доходов, необходимых для финансирования войны против Украины. Вместе "Большая семерка" объявит запрет на импорт российского золота - основного экспорта, приносящего россии десятки миллиардов долларов", - написал Байден.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.



Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.

— President Biden (@POTUS) June 26, 2022

Напомним

россия сейчас находится в процессе засекречивания размера своего золотого запаса – эту меру предложило российское Минэкономразвития. Но при этом главным закупщиком золота в россии является страна, не входящая в G7 – это Швейцария, один из главных в мире переработчиков золота.

Федеральное управление таможенной и пограничной безопасности Швейцарии заявило, что оно постоянно отслеживает импорт золота из россии, который, по их словам, не запрещен в соответствии с целым рядом швейцарских санкций против москвы, введенных в связи с войной.