Над Киевщиной зафиксировали вражеские дроны, работает ПВО
Киев • УНН
В небе над Киевской областью зафиксировано движение вражеских беспилотников, работают силы ПВО. Ударные БпЛА движутся с востока в направлении Борисполя и Броваров.
В небе над Киевской областью заметили вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.
«Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО», - говорится в сообщении.
В ОВА также призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.
«Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги», - резюмировали в ОВА.
Добавим
В Воздушных силах предупредили о ударных БпЛА на Киевщине курсом на Борисполь/Бровары с востока.