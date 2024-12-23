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Над Киевщиной зафиксировали вражеские дроны, работает ПВО

Над Киевщиной зафиксировали вражеские дроны, работает ПВО

Киев  •  УНН

 • 4311 просмотра

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В небе над Киевской областью зафиксировано движение вражеских беспилотников, работают силы ПВО. Ударные БпЛА движутся с востока в направлении Борисполя и Броваров.

В небе над Киевской областью заметили вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.

«Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО», - говорится в сообщении.

В ОВА также призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

«Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги», - резюмировали в ОВА.

Добавим

В Воздушных силах предупредили о ударных БпЛА на Киевщине курсом на Борисполь/Бровары с востока.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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