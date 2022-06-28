США вводят запрет на импорт российского золота
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Министерство финансов США вводит санкции против почти 100 объектов “военной машины” путина, а также объявило о запрете импорта российского золота. Об этом говорится в заявлении Казначейства от 28 июня, пишет УНН.
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“Импорт в Соединенные Штаты золота происхождения российской федерации запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или без лицензии или иного разрешения OFAC. Это решение не распространяется на золото российского происхождения, которое до сегодняшнего дня находилось за пределами российской федерации”, — сказано в заявлени, распространенном во вторник Минфином.
Детали
Также, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в список санкций 70 организаций, многие из которых “имеют решающее значение для оборонно-промышленной базы” россии, включая Государственную корпорацию “Ростех”, а также 29 российских физических лиц.
Как отмечается, санкции были приняты одновременно с решением Государственного департамента США, который вводит санкции в отношении еще 45 юридических и 29 физических лиц.
Государственный департамент также объявил о мерах по введению визовых ограничений в отношении должностных лиц, которые, как считается, угрожали или нарушали суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины, включая более 500 офицеров вооруженных сил рф и должностных лиц россии, причастных к подавлению инакомыслия.
Отмечается, что, как было объявлено на саммите G7, к Соединенным Штатам в принятии мер против российского золота присоединились Великобритания, Канада и Япония.
Напомним
Ранее США анонсировали, что страны “Группы семи” запретят закупки российского золота в рамках ответа на агрессию кремля против Украины.
По мнению американского Госдепартамента, Запрет на экспорт золота отрежет россию от 19 млрд долларов доходов в год.