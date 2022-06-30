"Двойной хук": у Президента рассказали, чем важны санкции на российское золото и где кремль будет искать выход

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"Что касается золота, то, когда налагаются санкции на золото, это означает, что россия не сможет продавать свое золото на внешних рынках, и это – достаточно весомый удар по ее экономике, потому что золото является важным элементом экспорта россии, как, кстати, и другие металлы", – говорит Устенко.

Детали

По его словам, в отношении многих российских металлов санкции уже наложены или планируется их наложение, по разным видам цветных металлов в том числе.

Но сейчас под санкциями оказалось золото - как говорит экономист, важная статья экспорта из россии, а также важная статья поступлений в государственный бюджет российской федерации. Итак, эта санкция будет влиять на экономику россии "со знаком минус".

Второе, на что будет влиять ситуация с запретом экспорта золота из российской федерации, – это возможность реализовывать золотой запас рф, находящийся в пределах около 100 млрд долларов на счетах центрального банка российской федерации, отмечает собеседник УНН.

"То есть, когда речь идет о золоте, здесь, я бы сказал, двойной хук: с одной стороны нельзя экспортировать золото как таковое, с другой – невозможно реализовать банковское золото, находящееся в запасниках в хранилищах центробанка российской федерации. Если анализировать вообще ситуацию, то до их агрессии в Украине общий объем золотовалютных резервов ЦБ составлял 650 млрд долл. 350 млрд долл. находится под арестом за пределами россии, 100 млрд долл. золота, которое у них есть, - оно есть, но тратить его невозможно – его просто не будут покупать на мировом рынке.

Это означает, что золотовалютные резервы снизились уже не до 650-350 млрд, а еще –100 млрд долларов. Это означает, что сейчас золотовалютные резервы россии, реальные, которыми потенциально они могут пользоваться, – это 200 млрд долларов, то есть треть от того, что было у них до 24 февраля, есть в их распоряжении", - объясняет он.

Далее, по мнению советника Президента, движение будет идти следующим образом: средства россии нужны, так что золото продолжит добываться, и, вероятно, это золото будут пытаться продавать.

"Частно будут пытаться продавать для населения, частично это золото будут пытаться продавать в те страны, которые относительно лояльны к россии с точки зрения ее экспорта. Скажем, в первую очередь в Индию, во вторую очередь – в Китай", – считает Устенко.

Как отмечает собеседник, Индия традиционно закупает много золота для нужд собственного, частного рынка.

“Но я не уверен, что они смогут покупать, во-первых, такой объем золота, а во-вторых, по той цене, которую могла бы получать россия на внешнем рынке до введения санкций, до 24 февраля вообще. Частично они будут пытаться замещать утраченный мировой рынок за счет Индии и Китая, но полностью они точно не смогут отмотать ситуацию до того периода, когда эти санкции были введены – именно по золоту", - говорит он.

По аналогии, по словам экономиста, игра с золотом для россии такая же, как и игра с энергетикой, в первую очередь с нефтью.

"И если с золотом ситуация выглядит угрожающей для россии, то с точки зрения нефти она была угрожающей в первую очередь для мира, а уже потом – для россии", - добавил специалист.

Контекст

28 июня Министерство финансов США объявило, что вводит санкции против почти 100 объектов “военной машины” путина, а также о запрете импорта российского золота.

Как было объявлено на саммите G7, к Соединенным Штатам в принятии мер против российского золота присоединились Великобритания, Канада и Япония.