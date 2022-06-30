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"Двойной хук": у Президента рассказали, чем важны санкции на российское золото и где кремль будет искать выход

Киев • УНН

 • 181343 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Санкции относительно российского золота будут иметь влияние на экономику страны со "знаком минус", она попытается заместить утраченные рынки – но вряд ли сможет сделать это в полном объеме. Такое мнение УНН высказал советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Цитата

"Что касается золота, то, когда налагаются санкции на золото, это означает, что россия не сможет продавать свое золото на внешних рынках, и это – достаточно весомый удар по ее экономике, потому что золото является важным элементом экспорта россии, как, кстати, и другие металлы", – говорит Устенко.

Детали

По его словам, в отношении многих российских металлов санкции уже наложены или планируется их наложение, по разным видам цветных металлов в том числе.

Но сейчас под санкциями оказалось золото - как говорит экономист, важная статья экспорта из россии, а также важная статья поступлений в государственный бюджет российской федерации. Итак, эта санкция будет влиять на экономику россии "со знаком минус".

Второе, на что будет влиять ситуация с запретом экспорта золота из российской федерации, – это возможность реализовывать золотой запас рф, находящийся в пределах около 100 млрд долларов на счетах центрального банка российской федерации, отмечает собеседник УНН.

"То есть, когда речь идет о золоте, здесь, я бы сказал, двойной хук: с одной стороны нельзя экспортировать золото как таковое, с другой – невозможно реализовать банковское золото, находящееся в запасниках в хранилищах центробанка российской федерации. Если анализировать вообще ситуацию, то до их агрессии в Украине общий объем золотовалютных резервов ЦБ составлял 650 млрд долл. 350 млрд долл. находится под арестом за пределами россии, 100 млрд долл. золота, которое у них есть, - оно есть, но тратить его невозможно – его просто не будут покупать на мировом рынке.

Это означает, что золотовалютные резервы снизились уже не до 650-350 млрд, а еще –100 млрд долларов. Это означает, что сейчас золотовалютные резервы россии, реальные, которыми потенциально они могут пользоваться, – это 200 млрд долларов, то есть треть от того, что было у них до 24 февраля, есть в их распоряжении", - объясняет он.

Далее, по мнению советника Президента, движение будет идти следующим образом: средства россии нужны, так что золото продолжит добываться, и, вероятно, это золото будут пытаться продавать.

"Частно будут пытаться продавать для населения, частично это золото будут пытаться продавать в те страны, которые относительно лояльны к россии с точки зрения ее экспорта. Скажем, в первую очередь в Индию, во вторую очередь – в Китай", – считает Устенко.

Как отмечает собеседник, Индия традиционно закупает много золота для нужд собственного, частного рынка.

“Но я не уверен, что они смогут покупать, во-первых, такой объем золота, а во-вторых, по той цене, которую могла бы получать россия на внешнем рынке до введения санкций, до 24 февраля вообще. Частично они будут пытаться замещать утраченный мировой рынок за счет Индии и Китая, но полностью они точно не смогут отмотать ситуацию до того периода, когда эти санкции были введены – именно по золоту", - говорит он.

По аналогии, по словам экономиста, игра с золотом для россии такая же, как и игра с энергетикой, в первую очередь с нефтью.

"И если с золотом ситуация выглядит угрожающей для россии, то с точки зрения нефти она была угрожающей в первую очередь для мира, а уже потом – для россии", - добавил специалист.

Контекст

28 июня Министерство финансов США объявило, что вводит санкции против почти 100 объектов “военной машины” путина, а также о запрете импорта российского золота.

Как было объявлено на саммите G7, к Соединенным Штатам в принятии мер против российского золота присоединились Великобритания, Канада и Япония.

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