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Події в Чорному морі обговорили на зустрічі "нормандської четвірки"

Події в Чорному морі обговорили на зустрічі "нормандської четвірки"

Київ • УНН

 • 8972 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Політичні директори "нормандської четвірки" на зустрічі у понеділок обговорили події в Чорному морі і питання миротворців на Донбасі. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає УНН.

“В Берліні політдиректори нормандської четвірки мали широкий спектр тем для обговорення: вчорашні події у Чорному морі і миротворці на Донбасі. Дякую нашим та за підтримку і жорстку позицію. А Росія — традиційно безнадійна, і це вже, схоже, діагноз”, — написав П.Клімкін.

Нагадаємо, 26 листопада у Берліні відбувся черговий раунд консультацій нормандської четвірки на рівні політичних директорів. Україну на консультаціях представляв політичний директор МЗС Олексій Макеєв.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

В Берліні політдиректори Нормандської четвірки мали широкий спектр тем для обговорення: вчорашні події у Чорному морі і миротворці на Донбасі. Дякую нашим та за підтримку і жорстку позицію. А Росія - традиційно безнадійна, і це вже, схоже, діагноз.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 ноября 2018 г.

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