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События в Черном море обсудили на встрече "нормандской четверки"

События в Черном море обсудили на встрече "нормандской четверки"

Киев  •  УНН

 • 8970 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Политические директора "нормандской четверки" на встрече в понедельник обсудили события в Черном море и вопрос миротворцев на Донбассе. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНН.

"В Берлине у политдиректоров нормандской четверки был широкий спектр тем для обсуждения: вчерашние события в Черном море и миротворцы на Донбассе. Спасибо нашим и за поддержку и жесткую позицию. А Россия - традиционно безнадежна, и это уже, похоже, диагноз", - написал П.Климкин.

Напомним, 26 ноября в Берлине состоялся очередной раунд консультаций нормандской четверки на уровне политических директоров. Украина на консультациях представлял политический директор МИД Алексей Макеев.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

В Берлине политдиректора Нормандской четверки имели широкий спектр тем для обсуждения: вчерашние события в Черном море и миротворцы на Донбассе. Спасибо нашим и за поддержку и жесткую позицию. А Россия - традиционно безнадежная, и это уже, похоже, диагноз.

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 ноября 2018 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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