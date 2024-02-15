По Чугуєву вночі ворог завдав ракетний удар, загинула жінка - ОВА
Київ • УНН
67-річна жінка загинула після того, як російські війська вночі обстріляли місто Чугуїв Харківської області, зруйнувавши житловий будинок.
Російські війська вночі поцілили по Чугуєву у Харківській області, є загибла людина і руйнування, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
00:05 ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв. Внаслідок удару загинула 67-річна жінка. Повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані 3 поряд розташовані приватні будинки. У 7 будинках пошкоджено скління вікон та дахи
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З його слів, загалом за минулу добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 16 населених пунктів Харківщини: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське та ін.
Зокрема, він нагадав, що о 16:16 ворог здійснив ракетний обстріл С-300 села Великий Бурлук Куп‘янського району. Влучання у двохповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Розбір завалів триває, було відомо про двох загиблих чоловіків, 5 поранених цивільних людей і трьох жінок - 75, 55, 27 років - під завалами.
Близько 14:20 ворог завдав ударів по селу Гнилиця Куп‘янського району. Влучання в спортмайданчик біля школи. Постраждалих не зафіксовано, повідомив голова ОВА.
"На Куп’янському напрямку українськими захисниками відбито 1 атаку біля Іванівки", - вказав Синєгубов.
Ракетний удар по Великому Бурлуку: прокуратура почала розслідування14.02.24, 21:35 • 29341 перегляд