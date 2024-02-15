По Чугуеву ночью враг нанес ракетный удар, погибла женщина - ОВА

Российские войска ночью попали по Чугуеву в Харьковской области, есть погибший человек и разрушения, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

00:05 враг нанес ракетный удар по городу Чугуев. В результате удара погибла 67-летняя женщина. Полностью разрушен жилой дом и частично разрушены 3 рядом расположенных частных дома. В 7 домах повреждены остекление окон и крыши - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

По его словам, всего за минувшие сутки артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись 16 населенных пунктов Харьковской области: Уды, Стрелечья, Волчанск, Нестерное, Чугуновка, Двуречанское и др.

В частности, он напомнил, что в 16:16 враг совершил ракетный обстрел С-300 села Великий Бурлук Купянского района. Попадание в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним. Разбор завалов продолжается, было известно о двух погибших мужчинах, 5 раненых гражданских людей и трех женщинах - 75, 55, 27 лет - под завалами.

Около 14:20 враг нанес удары по селу Гнилица Купянского района. Попадание в спортплощадку возле школы. Пострадавших не зафиксировано, сообщил председатель ОГА.

"На Купянском направлении украинскими защитниками отражена 1 атака возле Ивановки", - указал Синегубов.

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