Платили, щоби вбивати: Італія розслідує справу "снайперів-туристів", які полювали на людей у Сараєво

В Італії розпочато розслідування щодо так званих "снайперів-туристів", які під час облоги Сараєва - столиці Боснії та Герцеговини (БіГ) стріляли по мирних жителях міста. Ці іноземці, ймовірно, платили за участь у "полюванні на людей", що призвело до загибелі понад 11 000 цивільних осіб. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

В Італії розпочато розслідування, яке може пролити світло на один із найтрагічніших і маловідомих епізодів боснійської війни 1992–1995 років.

Йдеться про так званих "снайперів-туристів", чиє хобі полягало у "полюванні на людей". Ці іноземці, ймовірно, платили гроші за можливість стріляти по мирних жителях Сараєва, що тоді перебував в облозі боснійських сербських військ.

Облога Сараєва розпочалася після того, як під час розпаду Югославії нинішня Боснія та Герцеговина проголосила незалежність. Боснійські серби виступали проти цього, тоді як дві інші великі етнічні групи - босняки (боснійські мусульмани) та хорвати - прагнули відокремлення БіГ і здобуття державного суверенітету. Війська боснійських сербів тримали Сараєво в облозі майже чотири роки - йдеться у дописі.

Зазначається, що саме під час цієї облоги відбувалися трагічні події, пов’язані з "полюванням на людей".

Розслідування проти ймовірних "снайперів-туристів" на Балканах почалося після заяви італійського журналіста та письменника Еціо Гаваццені. Він надав прокуратурі Мілана документи та свідчення, зібрані за багато років. В інтерв’ю західно-балканській медіа-платформі N1 Гаваццені розповів, що відправною точкою його роботи став документальний фільм "Сараєвське сафарі" словенського режисера Мірана Зупаніча, випущений у 2022 році.

Поки що розслідування ведеться проти невідомих осіб, але італійська юстиція незабаром може назвати конкретні імена підозрюваних.

У мене були контакти з людьми, зокрема з працівником боснійської розвідки під час облоги Сараєва, які повідомляли про групи італійських "снайперів-туристів", що приїжджали в гори навколо міста, щоб стріляти по мирних жителях - розповів Гаваццені.

За даними DW, Італія стала першою країною, яка розпочала судове розслідування проти "снайперів-туристів", які вважалися тимчасовими учасниками воєнних дій.

Було встановлено імена деяких злочинців, подальше розслідування може показати, як організовувалися їхні поїздки, оплата та повернення додому - заявив Едін Субашич, колишній офіцер розвідки боснійської армії в ефірі боснійського телеканалу FTV.

Телеканал FTV також повідомив про існування "спеціального прейскуранта", де ціна залежала від цілі: "чоловік, жінка, вагітна чи дитина".

Під час облоги міста загинуло понад 11 000 людей, серед них 1 601 дитина. Уся боснійська війна забрала життя понад 100 000 осіб - пише DW.

Хоча точних даних про кількість "снайперів-туристів" немає, участь іноземних найманців у збройних силах боснійських сербів добре задокументована.

Італійське розслідування проти снайперів, які ймовірно розстрілювали мирних громадян у Сараєві, може призвести до перших судових процесів проти європейських громадян, що брали участь у воєнних злочинах, офіційно поза військовими структурами.

