Пожежа в будинку для літніх людей у Боснії забрала життя щонайменше 10 людей
Київ • УНН
Вогонь спалахнув у вівторок увечері в місті Тузла. Щонайменше 10 людей загинули, кілька отримали поранення, троє з них перебувають у реанімації.
Пожежа в будинку для людей похилого віку в Боснії і Герцеґовині забрав життя не менше 10 людей, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За повідомленнями боснійських ЗМІ, внаслідок пожежі, що спалахнула у вівторок увечері в будинку для людей похилого віку в місті Тузла на півночі Боснії і Герцеґовині, загинули щонайменше 10 людей, кілька отримали поранення.
Пожежа почалася близько 21:00 за місцевим часом і була погашена близько 22:00, повідомив телеканал Federalna TV на своєму сайті. Причина пожежі невідома.
За даними Federalna TV, постраждали не менше п'яти осіб, троє з них перебувають у реанімації.
Представник Університетського клінічного центру Тузли Ерсія Ашчерич Муєдіновіч підтвердила, що кілька пацієнтів пройшли лікування від отруєння чадним газом, повідомляє портал tuzlanski.ba.
"Три пацієнти перебувають у клініці внутрішніх хвороб через отруєння чадним газом, двоє - у відділенні інтенсивної терапії, а один зараз перебуває у приймальному відділенні, де йому надається медична допомога", - повідомила Ашчерич Муєдіновіч.
