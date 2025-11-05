Пожежа в будинку для літніх людей у Боснії забрала життя щонайменше 10 людей

ukenru
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 21614 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 25017 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 50729 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 39134 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 38026 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 35170 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 50926 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 45898 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 19670 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Популярнi новини
На фронті зафіксовано 144 боєзіткнення: ЗСУ знешкодили понад сотню окупантів на Покровському напрямку4 листопада, 21:57 • 7560 перегляди
У Покровську критична ситуація: росіяни закріплюються на околицях - DeepState5 листопада, 00:48 • 15124 перегляди
Італія закликає скасувати виступ російського співака, який є довіреною особою путіна5 листопада, 01:11 • 19133 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у російському місті Орел Video02:29 • 15344 перегляди
У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів 03:38 • 4018 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 50926 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 46956 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 45898 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 64784 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 62892 перегляди
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 26295 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 40277 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 43209 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 38449 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 42300 перегляди
Пожежа в будинку для літніх людей у Боснії забрала життя щонайменше 10 людей

Київ • УНН

 • 812 перегляди

Вогонь спалахнув у вівторок увечері в місті Тузла. Щонайменше 10 людей загинули, кілька отримали поранення, троє з них перебувають у реанімації.

Пожежа в будинку для літніх людей у Боснії забрала життя щонайменше 10 людей

Пожежа в будинку для людей похилого віку в Боснії і Герцеґовині забрав життя не менше 10 людей, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За повідомленнями боснійських ЗМІ, внаслідок пожежі, що спалахнула у вівторок увечері в будинку для людей похилого віку в місті Тузла на півночі Боснії і Герцеґовині, загинули щонайменше 10 людей, кілька отримали поранення.

Пожежа почалася близько 21:00 за місцевим часом і була погашена близько 22:00, повідомив телеканал Federalna TV на своєму сайті. Причина пожежі невідома.

За даними Federalna TV, постраждали не менше п'яти осіб, троє з них перебувають у реанімації.

Представник Університетського клінічного центру Тузли Ерсія Ашчерич Муєдіновіч підтвердила, що кілька пацієнтів пройшли лікування від отруєння чадним газом, повідомляє портал tuzlanski.ba.

"Три пацієнти перебувають у клініці внутрішніх хвороб через отруєння чадним газом, двоє - у відділенні інтенсивної терапії, а один зараз перебуває у приймальному відділенні, де йому надається медична допомога", - повідомила Ашчерич Муєдіновіч.

У Массачусетсі внаслідок пожежі в будинку літніх людей загинули дев’ятеро осіб14.07.25, 14:54 • 3645 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Reuters
Боснія і Герцеговина