Пожар в доме престарелых в Боснии унес жизни по меньшей мере 10 человек

Пожар в доме престарелых в Боснии и Герцеговине унес жизни не менее 10 человек, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По сообщениям боснийских СМИ, в результате пожара, вспыхнувшего во вторник вечером в доме престарелых в городе Тузла на севере Боснии и Герцеговины, погибли по меньшей мере 10 человек, несколько получили ранения.

Пожар начался около 21:00 по местному времени и был потушен около 22:00, сообщил телеканал Federalna TV на своем сайте. Причина пожара неизвестна.

По данным Federalna TV, пострадали не менее пяти человек, трое из них находятся в реанимации.

Представитель Университетского клинического центра Тузлы Эрсия Ашчерич Муединович подтвердила, что несколько пациентов прошли лечение от отравления угарным газом, сообщает портал tuzlanski.ba.

"Три пациента находятся в клинике внутренних болезней из-за отравления угарным газом, двое - в отделении интенсивной терапии, а один сейчас находится в приемном отделении, где ему оказывается медицинская помощь", - сообщила Ашчерич Муединович.

