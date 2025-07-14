В Массачусетсе в результате пожара в доме престарелых погибли девять человек

В результате пожара в доме престарелых в штате Массачусетс погибли девять человек — люди выглядывали из окон и кричали о помощи. По меньшей мере 30 человек получили ранения. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Спасатели прибыли в учреждение Gabriel House в городе Фолл-Ривер около 21:50 в воскресенье и увидели густой дым и пламя на фасаде здания, в котором находились заблокированные жильцы, говорится в пресс-релизе Департамента пожарной безопасности штата. В доме проживало около 70 человек.

К утру понедельника пожар удалось ликвидировать, и спасатели смогли попасть внутрь, чтобы эвакуировать многих людей. На вызов выехали около 50 пожарных, в том числе 30, которые не были на смене.

Многие эвакуированные были доставлены в местные и региональные больницы с травмами различной степени тяжести. Пятеро пожарных получили ранения, не представляющие угрозы для жизни - говорится в сообщении.

"Это невероятная трагедия для семей погибших и для всей общины Фолл-Ривер", — сказал начальник пожарной службы Джеффри Бейкон.

Он сообщил журналистам, что "многие люди висели из окон, пытаясь привлечь внимание спасателей". Родственники, прибывшие на место происшествия, рассказывали, что полиция пыталась выбивать окна.

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45-летний Лео Джонсон из Фолл-Ривера рассказал изданию The Boston Globe, что прибежал к дому, чтобы найти свою 68-летнюю мать, которая проживает на верхнем этаже Gabriel House.

"Я начал паниковать, потому что не увидел ее среди эвакуированных", — сказал он. В конце концов, он нашел мать: она стояла на улице мокрая, поскольку сработали пожарные спринклеры.

В своем заявлении полиция Фолл-Ривера сообщила, что "без колебаний офицеры вошли в помещение, наполненное дымом, выбивали двери и выводили жильцов в безопасное место".

"Примерно десяток лежачих пациентов наши офицеры вынесли на руках. Их храбрость и быстрая реакция без сомнения спасли много жизней".

Причины и источник возгорания в настоящее время выясняются, сообщили местные и государственные органы власти.

Фолл-Ривер — город с населением около 94 тысяч человек, расположенный примерно в 32 километрах к юго-востоку от Провиденса, штат Род-Айленд.

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