В Массачусетсе в результате пожара в доме престарелых погибли девять человек
Киев • УНН
В городе Фолл-Ривер, штат Массачусетс, в доме престарелых Gabriel House произошел пожар, в результате которого погибли девять человек и по меньшей мере 30 получили ранения. Спасатели эвакуировали многих жителей, пятеро пожарных получили легкие травмы.
В результате пожара в доме престарелых в штате Массачусетс погибли девять человек — люди выглядывали из окон и кричали о помощи. По меньшей мере 30 человек получили ранения. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Спасатели прибыли в учреждение Gabriel House в городе Фолл-Ривер около 21:50 в воскресенье и увидели густой дым и пламя на фасаде здания, в котором находились заблокированные жильцы, говорится в пресс-релизе Департамента пожарной безопасности штата. В доме проживало около 70 человек.
К утру понедельника пожар удалось ликвидировать, и спасатели смогли попасть внутрь, чтобы эвакуировать многих людей. На вызов выехали около 50 пожарных, в том числе 30, которые не были на смене.
Многие эвакуированные были доставлены в местные и региональные больницы с травмами различной степени тяжести. Пятеро пожарных получили ранения, не представляющие угрозы для жизни
"Это невероятная трагедия для семей погибших и для всей общины Фолл-Ривер", — сказал начальник пожарной службы Джеффри Бейкон.
Он сообщил журналистам, что "многие люди висели из окон, пытаясь привлечь внимание спасателей". Родственники, прибывшие на место происшествия, рассказывали, что полиция пыталась выбивать окна.
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45-летний Лео Джонсон из Фолл-Ривера рассказал изданию The Boston Globe, что прибежал к дому, чтобы найти свою 68-летнюю мать, которая проживает на верхнем этаже Gabriel House.
"Я начал паниковать, потому что не увидел ее среди эвакуированных", — сказал он. В конце концов, он нашел мать: она стояла на улице мокрая, поскольку сработали пожарные спринклеры.
В своем заявлении полиция Фолл-Ривера сообщила, что "без колебаний офицеры вошли в помещение, наполненное дымом, выбивали двери и выводили жильцов в безопасное место".
"Примерно десяток лежачих пациентов наши офицеры вынесли на руках. Их храбрость и быстрая реакция без сомнения спасли много жизней".
Причины и источник возгорания в настоящее время выясняются, сообщили местные и государственные органы власти.
Фолл-Ривер — город с населением около 94 тысяч человек, расположенный примерно в 32 километрах к юго-востоку от Провиденса, штат Род-Айленд.
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