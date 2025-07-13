В Индии загорелся товарный поезд: пожар вызвал хаос в движении поездов до Ченнаи
Киев • УНН
В индийском штате Тамилнад 13 июля загорелась цистерна дизельного поезда, что привело к отключению электроснабжения и массовым задержкам пассажирских рейсов до Ченнаи. Власти еще не установили причину возгорания и масштабы повреждений.
Утром в воскресенье, 13 июля, в индийском штате Тамилнад загорелась цистерна дизельного поезда, что привело к отключению электроснабжения и массовым задержкам пассажирских рейсов в Ченнаи. Из-за инцидента остановились по меньшей мере семь экспрессов.
Власти пока не установили причину возгорания, пишет УНН со ссылкой на New Sarena India.
Из-за пожара вблизи Тируваллура электроснабжение было отключено из соображений безопасности. Это привело к изменениям в движении поездов. Пассажирам рекомендуется проверять последние обновления перед поездкой
Из-за пожара было отменено или задержано несколько экспресс-рейсов, запланированных на отправление со станции Dr MGR Chennai Central.
Среди пострадавших поездов:
- Dr MGR Chennai Central – Nagarsol Express;
- Dr MGR Chennai Central – KSR Bengaluru Brindavan Superfast Express;
- Д-р МГР Ченнаи Центральный – KSR Бенгалуру Двухэтажный экспресс;
- Dr MGR Chennai Central – Tirupati Saptagiri Express;
- Dr MGR Chennai Central – Coimbatore Shatabdi Express;
- Dr MGR Chennai Central – Coimbatore Kovai Superfast Express;
- Dr MGR Ченнаи Центральный – Майсур Ванде Бхарат Экспресс.
На место происшествия прибыл кризисный менеджер Южной железной дороги для координации усилий по тушению пожара и оценке ущерба.
Как отмечается, власти еще не определили причину пожара или масштабы повреждения подвижного состава и путевой инфраструктуры. Детальная оценка ожидается после того, как пожар будет полностью взят под контроль.
Катастрофа самолета Air India: названа предварительная причина авиакатастрофы13.07.25, 03:48 • 11628 просмотров