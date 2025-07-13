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В Индии загорелся товарный поезд: пожар вызвал хаос в движении поездов до Ченнаи

Киев • УНН

 • 474 просмотра

В индийском штате Тамилнад 13 июля загорелась цистерна дизельного поезда, что привело к отключению электроснабжения и массовым задержкам пассажирских рейсов до Ченнаи. Власти еще не установили причину возгорания и масштабы повреждений.

В Индии загорелся товарный поезд: пожар вызвал хаос в движении поездов до Ченнаи

Утром в воскресенье, 13 июля, в индийском штате Тамилнад загорелась цистерна дизельного поезда, что привело к отключению электроснабжения и массовым задержкам пассажирских рейсов в Ченнаи. Из-за инцидента остановились по меньшей мере семь экспрессов.

Власти пока не установили причину возгорания, пишет УНН со ссылкой на New Sarena India.

Из-за пожара вблизи Тируваллура электроснабжение было отключено из соображений безопасности. Это привело к изменениям в движении поездов. Пассажирам рекомендуется проверять последние обновления перед поездкой

- говорится в заявлении Южной железной дороги.

Из-за пожара было отменено или задержано несколько экспресс-рейсов, запланированных на отправление со станции Dr MGR Chennai Central.

Среди пострадавших поездов:

  • Dr MGR Chennai Central – Nagarsol Express;
    • Dr MGR Chennai Central – KSR Bengaluru Brindavan Superfast Express;
      • Д-р МГР Ченнаи Центральный – KSR Бенгалуру Двухэтажный экспресс;
        • Dr MGR Chennai Central – Tirupati Saptagiri Express;
          • Dr MGR Chennai Central – Coimbatore Shatabdi Express;
            • Dr MGR Chennai Central – Coimbatore Kovai Superfast Express;
              • Dr MGR Ченнаи Центральный – Майсур Ванде Бхарат Экспресс.

                На место происшествия прибыл кризисный менеджер Южной железной дороги для координации усилий по тушению пожара и оценке ущерба.

                Как отмечается, власти еще не определили причину пожара или масштабы повреждения подвижного состава и путевой инфраструктуры. Детальная оценка ожидается после того, как пожар будет полностью взят под контроль.

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                Алена Уткина

                Алена Уткина

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