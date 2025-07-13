Катастрофа самолета Air India: названа предварительная причина авиакатастрофы

Причиной крушения самолета авиакомпании Air India, произошедшего в прошлом месяце и унесшего жизни 279 человек, стало прекращение подачи топлива в двигатели. Таковы предварительные результаты анализа, обнародованные в отчете Индийского бюро по расследованию авиационных катастроф, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что переключатели управления топливом в кабине самолета Boeing 787 Dreamliner были перевернуты, что привело к нехватке топлива в двигателях. При этом в отчете не уточняется, были ли переключатели перевернуты человеком или иным способом.

На записи голоса из кабины пилотов слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он выключил двигатели. Другой пилот ответил, что не делал этого – указывается в отчете.

Вскоре после этого переключатели были возвращены обратно и двигатели находились в процессе повторного запуска, когда произошла авария.

"В Boeing 787 переключатели отключения топлива расположены между двумя сиденьями пилотов, сразу за рычагами дроссельной заслонки самолета. Они защищены по бокам металлической планкой и имеют механизм блокировки, предназначенный для предотвращения случайного отключения", - отмечает издание.

Напомним

Самолет авиакомпании Air India в Лондон разбился 12 июня вскоре после взлета возле аэропорта Ахмадабада на западе Индии. Погибли 279 человек - 241 человек на борту самолета (229 пассажиров и 12 членов экипажа) и 38 человек на земле.

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