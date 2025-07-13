Катастрофа літака Air India: названо попередню причину авіатрощі

Причиною катастрофи літака авіакомпанії Air India, що сталася минулого місяця і забрала життя 279 людей, стало припинення подачі палива до двигунів. Такими є попередні результати аналізу, порилюдненеі у звіті Індійського бюро з розслідування авіаційних катастроф, повідомляє УНН із порсиланням на CNN.

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Зазначається, що перемикачі управління паливом в кабіні літака Boeing 787 Dreamliner були перевернуті, що призвело до нестачі палива в двигунах. При цьому у звіті не уточнюється, чи були перемикачі перевернуті людиною, чи в інший спосіб.

На записі голосу з кабіни пілотів чути, як один з пілотів запитує іншого, чому він вимкнув двигуни. Інший пілот відповів, що не робив цього – вказується у звіті.

Незабаром після цього перемикачі були повернуті назад і двигуни перебували в процесі повторного запуску, коли сталася аварія.

"У Boeing 787 перемикачі відключення палива розташовані між двома сидіннями пілотів, одразу за важелями дросельної заслінки літака. Вони захищені з боків металевою планкою та мають механізм блокування, призначений для запобігання випадковому відключенню", - зазначає видання.

Нагадаємо

Літак авіакомпанії Air India до Лондона розбився 12 червня невдовзі після зльоту біля аеропорту Ахмадабада на заході Індії. Загинули 279 осіб - 241 особа на борту літака (229 пасажирів та 12 членів екіпажу) та 38 осіб на землі.

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