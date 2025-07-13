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В Індії спалахнув товарний потяг: пожежа спричинила хаос у русі потягів до Ченнаї

Київ • УНН

 • 804 перегляди

В індійському штаті Тамілнад 13 липня зайнялася цистерна дизельного потяга, що призвело до відключення електропостачання та масових затримок пасажирських рейсів до Ченнаї. Влада ще не встановила причину займання та масштаби пошкоджень.

В Індії спалахнув товарний потяг: пожежа спричинила хаос у русі потягів до Ченнаї

Вранці в неділю, 13 липня в індійському штаті Тамілнад зайнялася цистерна дизельного потяга, що спричинило відключення електропостачання та масові затримки пасажирських рейсів до Ченнаї. Через інцидент зупинилися щонайменше сім експресів.

Влада поки не встановила причину займання, пише УНН із посиланням на New Sarena India.

Через пожежу поблизу Тіруваллура електропостачання було вимкнено з міркувань безпеки. Це призвело до змін у русі поїздів. Пасажирам рекомендується перевіряти останні оновлення перед поїздкою

- йдеться у заяві Південної залізниці.

Через пожежу було скасовано або затримано кілька експрес-рейсів, запланованих на відправлення зі станції Dr MGR Chennai Central.

Серед постраждалих поїздів:

  • Dr MGR Chennai Central – Nagarsol Express;
    • Dr MGR Chennai Central – KSR Bengaluru Brindavan Superfast Express;
      • Д-р МГР Ченнаї Центральний – KSR Бенгалуру Двоповерховий експрес;
        • Dr MGR Chennai Central – Tirupati Saptagiri Express;
          • Dr MGR Chennai Central – Coimbatore Shatabdi Express;
            • Dr MGR Chennai Central – Coimbatore Kovai Superfast Express;
              • Dr MGR Ченнаї Центральний – Майсур Ванде Бхарат Експрес.

                На місце події прибув кризовий менеджер Південної залізниці для координації зусиль з гасіння пожежі та оцінки збитків.

                Як зазначається, влада ще не визначила причину пожежі або масштаби пошкодження рухомого складу та колійної інфраструктури. Детальна оцінка очікується після того, як пожежу буде повністю взято під контроль.

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                Альона Уткіна

                Альона Уткіна

                Новини Світу
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