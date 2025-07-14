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У Массачусетсі внаслідок пожежі в будинку літніх людей загинули дев’ятеро осіб

Київ • УНН

 • 542 перегляди

У місті Фолл-Рівер, штат Массачусетс, у будинку для літніх людей Gabriel House сталася пожежа, внаслідок якої загинуло дев'ятеро осіб та щонайменше 30 отримали поранення. Рятувальники евакуювали багатьох мешканців, п'ятеро пожежників отримали легкі травми.

У Массачусетсі внаслідок пожежі в будинку літніх людей загинули дев’ятеро осіб

У пожежі в будинку для літніх людей у штаті Массачусетс загинули дев’ятеро осіб — люди виглядали з вікон і кричали про допомогу. Щонайменше 30 людей отримали поранення. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Рятувальники прибули до закладу Gabriel House у місті Фолл-Рівер близько 21:50 у неділю й побачили густий дим і полум’я на фасаді будівлі, в якій перебували заблоковані мешканці, йдеться в пресрелізі Департаменту пожежної безпеки штату. У будинку мешкали близько 70 осіб.

До ранку понеділка пожежу вдалося ліквідувати, і рятувальники змогли потрапити всередину, щоб евакуювати багатьох людей. На виклик виїхали близько 50 пожежників, у тому числі 30, які не були на зміні.

Багатьох евакуйованих доправили до місцевих та регіональних лікарень з травмами різного ступеня тяжкості. П’ятеро пожежників зазнали поранень, що не становлять загрози для життя

- йдеться в повідомленні.

"Це неймовірна трагедія для родин загиблих та для всієї громади Фолл-Рівер", — сказав начальник пожежної служби Джеффрі Бейкон.

Він повідомив журналістам, що "багато людей висіли з вікон, намагаючись привернути увагу рятувальників". Родичі, які прибували на місце події, розповідали, що поліція намагалася вибивати вікна.

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45-річний Лео Джонсон із Фолл-Рівера розповів виданню The Boston Globe, що прибіг до будинку, щоб знайти свою 68-річну матір, яка мешкає на верхньому поверсі Gabriel House.

"Я почав панікувати, бо не побачив її серед евакуйованих", — сказав він. Зрештою, він знайшов матір: вона стояла на вулиці мокра, оскільки спрацювали пожежні спринклери.

У своїй заяві поліція Фолл-Рівера повідомила, що "без вагань офіцери ввійшли до приміщення, наповненого димом, вибивали двері та виводили мешканців у безпечне місце".

"Приблизно десяток лежачих пацієнтів наші офіцери винесли на руках. Їхня хоробрість і швидка реакція без сумніву врятували багато життів".

Причини та джерело займання наразі з’ясовуються, повідомили місцеві та державні органи влади.

Фолл-Рівер — місто з населенням близько 94 тисяч осіб, розташоване приблизно за 32 кілометри на південний схід від Провіденса, штат Род-Айленд.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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