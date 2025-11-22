Платили, чтобы убивать: Италия расследует дело "снайперов-туристов", которые охотились на людей в Сараево

В Италии начато расследование в отношении так называемых "снайперов-туристов", которые во время осады Сараево - столицы Боснии и Герцеговины (БиГ) стреляли по мирным жителям города. Эти иностранцы, вероятно, платили за участие в "охоте на людей", что привело к гибели более 11 000 гражданских лиц. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

В Италии начато расследование, которое может пролить свет на один из самых трагических и малоизвестных эпизодов боснийской войны 1992–1995 годов.

Речь идет о так называемых "снайперах-туристах", чье хобби заключалось в "охоте на людей". Эти иностранцы, вероятно, платили деньги за возможность стрелять по мирным жителям Сараево, который тогда находился в осаде боснийских сербских войск.

Осада Сараево началась после того, как во время распада Югославии нынешняя Босния и Герцеговина провозгласила независимость. Боснийские сербы выступали против этого, тогда как две другие крупные этнические группы - боснийцы (боснийские мусульмане) и хорваты - стремились к отделению БиГ и обретению государственного суверенитета. Войска боснийских сербов держали Сараево в осаде почти четыре года - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно во время этой осады происходили трагические события, связанные с "охотой на людей".

Расследование против предполагаемых "снайперов-туристов" на Балканах началось после заявления итальянского журналиста и писателя Эцио Гаваццени. Он предоставил прокуратуре Милана документы и свидетельства, собранные за многие годы. В интервью западно-балканской медиа-платформе N1 Гаваццени рассказал, что отправной точкой его работы стал документальный фильм "Сараевское сафари" словенского режиссера Мирана Зупанича, выпущенный в 2022 году.

Пока расследование ведется против неизвестных лиц, но итальянская юстиция вскоре может назвать конкретные имена подозреваемых.

У меня были контакты с людьми, в частности с работником боснийской разведки во время осады Сараево, которые сообщали о группах итальянских "снайперов-туристов", приезжавших в горы вокруг города, чтобы стрелять по мирным жителям - рассказал Гаваццени.

По данным DW, Италия стала первой страной, которая начала судебное расследование против "снайперов-туристов", которые считались временными участниками военных действий.

Были установлены имена некоторых преступников, дальнейшее расследование может показать, как организовывались их поездки, оплата и возвращение домой - заявил Эдин Субашич, бывший офицер разведки боснийской армии в эфире боснийского телеканала FTV.

Телеканал FTV также сообщил о существовании "специального прейскуранта", где цена зависела от цели: "мужчина, женщина, беременная или ребенок".

Во время осады города погибло более 11 000 человек, среди них 1 601 ребенок. Вся боснийская война унесла жизни более 100 000 человек - пишет DW.

Хотя точных данных о количестве "снайперов-туристов" нет, участие иностранных наемников в вооруженных силах боснийских сербов хорошо задокументировано.

Итальянское расследование против снайперов, которые предположительно расстреливали мирных граждан в Сараево, может привести к первым судебным процессам против европейских граждан, участвовавших в военных преступлениях, официально вне военных структур.

