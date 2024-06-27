Північна Корея за ніч запустила майже 200 повітряних куль зі сміттям

У ніч проти 27 червня КНДР відправила понад 180 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї, повідомило агентство Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів. Це був третій запуск сміттєвих куль поспіль за тиждень, передає УНН.

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Близько 70 повітряних куль, переважно з невеликими шматочками паперу, приземлилися в Сеулі та північній частині провінції Кенгідо на околицях столиці. Аналіз видобутого сміття показав, що він не містить шкідливих речовин.

24, 25 та 26 червня КНДР відправляла у бік Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям. 26 червня через наліт сміттєвих куль внутрішні та міжнародні рейси було припинено або затримано приблизно на три години. Запуски 27 червня стали сьомою такою акцією з кінця травня.

За словами представників влади Південної Кореї, у деяких повітряних кулях знаходили паразитів.

"Численні паразити, такі як круглі хробаки, волосоголовці та нитчасті хробаки, були виявлені в ґрунті, що міститься у смітті", — уточнило міністерство об'єднання Сеула.