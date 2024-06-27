Северная Корея за ночь запустила почти 200 воздушных шаров с мусором

В ночь на 27 июня КНДР отправила более 180 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов. Это был третий запуск мусорных шаров подряд за неделю, передает УНН.

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Около 70 воздушных шаров, в основном с большими кусками бумаги, приземлились в Сеуле и северной части провинции Кенгидо на окраинах столицы. Анализ добытого мусора показал, что он не содержит вредных веществ.

24, 25 и 26 июня КНДР отправляла в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором. 26 июня из-за налета мусорных шаров внутренние и международные рейсы были приостановлены или задержаны примерно на три часа. Запуски 27 июня стали седьмой такой акцией с конца мая.

По словам представителей властей Южной Кореи, в некоторых воздушных шарах находили паразитов.

"Многочисленные паразиты, такие как круглые черви, власоглавы и нитчатые черви, были обнаружены в почве, содержащейся в мусоре", — уточнило министерство объединения Сеула.

В Северной Корее заявляют, что таким образом соответствуют распространению пропагандистских листовок Южной Кореей аналогичным методом.

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