Северная Корея за ночь запустила почти 200 воздушных шаров с мусором

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Харьковщина: количество пострадавших в результате удара россиян по Дергачам возросло до 12 человек

Харьковщина: количество пострадавших в результате удара россиян по Дергачам возросло до 12 человек

  •  41601 просмотра
Силы обороны поразили два пункта управления россиян - Генштаб

Силы обороны поразили два пункта управления россиян - Генштаб

  •  37669 просмотра
На фронте произошло 116 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 116 боевых столкновений - Генштаб

  •  45579 просмотра
Стали известны подробности жалобы, которую Кротевич написал на генерала Содоля

Стали известны подробности жалобы, которую Кротевич написал на генерала Содоля

  •  69861 просмотра
Госдеп США подтвердил смерть работника американского посольства в Киеве

Госдеп США подтвердил смерть работника американского посольства в Киеве

  •  30939 просмотра
публикации
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

  •  120804 просмотра
"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

25 июня 2024, 11:50  •  149086 просмотра
НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

25 июня 2024, 10:24  •  149132 просмотра
Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

25 июня 2024, 07:17  •  150768 просмотра
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

24 июня 2024, 12:16  •  177107 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

  •  5166 просмотра
Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

  •  32240 просмотра
Пограничный пес Фишер предсказал победителя матча Украина-Бельгия: видеопрогноз

Пограничный пес Фишер предсказал победителя матча Украина-Бельгия: видеопрогноз

  •  30965 просмотра
26 июня: День крымскотатарского флага, День рождения зубной щетки

26 июня: День крымскотатарского флага, День рождения зубной щетки

26 июня 2024, 03:03  •  95808 просмотра
Ученые с помощью телескопа Gaia впервые запечатлели скрытые спутники ярких звезд

Ученые с помощью телескопа Gaia впервые запечатлели скрытые спутники ярких звезд

25 июня 2024, 09:27  •  103500 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Северная Корея за ночь запустила почти 200 воздушных шаров с мусором

Северная Корея за ночь запустила почти 200 воздушных шаров с мусором

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 03:57  •  12044 просмотра

Read in English

За ночь Северная Корея запустила почти 200 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи, что стало последней из серии подобных провокаций.

В ночь на 27 июня КНДР отправила более 180 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов. Это был третий запуск мусорных шаров подряд за неделю, передает УНН.

детали

Около 70 воздушных шаров, в основном с большими кусками бумаги, приземлились в Сеуле и северной части провинции Кенгидо на окраинах столицы. Анализ добытого мусора показал, что он не содержит вредных веществ.

24, 25 и 26 июня КНДР отправляла в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором. 26 июня из-за налета мусорных шаров внутренние и международные рейсы были приостановлены или задержаны примерно на три часа. Запуски 27 июня стали седьмой такой акцией с конца мая.

По словам представителей властей Южной Кореи, в некоторых воздушных шарах находили паразитов.

"Многочисленные паразиты, такие как круглые черви, власоглавы и нитчатые черви, были обнаружены в почве, содержащейся в мусоре", — уточнило министерство объединения Сеула.

В Северной Корее заявляют, что таким образом соответствуют распространению пропагандистских листовок Южной Кореей аналогичным методом.

Пентагон: надо следить за возможной отправкой войск КНДР в Украину26 июня 2024, 02:54 • 107144 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществополитикаНовости Мира
seulСеул
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
Эксклюзив
Лубинец о ситуации с соблюдением россиянами Женевской конвенции: появляются положительные моменты
  •  79241 просмотра

Лубинец о ситуации с соблюдением россиянами Женевской конвенции: появляются положительные моменты

Эксклюзив
Омбудсмен по конфликтам между гражданами и ТЦК: часто публичные истории вырваны из контекста
  •  74139 просмотра

Омбудсмен по конфликтам между гражданами и ТЦК: часто публичные истории вырваны из контекста

Эксклюзив
Смерть атташе посольства США в Киеве: предварительная причина - остановка сердца
  •  72402 просмотра

Смерть атташе посольства США в Киеве: предварительная причина - остановка сердца

Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине
  •  69011 просмотра

Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ стоит привлечь к запуску портала "еТабак" - экономист объяснил, почему это важно сделать
  •  65498 просмотра

Специалистов КНИИСЭ стоит привлечь к запуску портала "еТабак" - экономист объяснил, почему это важно сделать

Эксклюзив
Экспорт зерновых вырос благодаря большему урожаю, а не сокращению серого экспорта - эксперт
  •  60880 просмотра

Экспорт зерновых вырос благодаря большему урожаю, а не сокращению серого экспорта - эксперт

Эксклюзив
"Південному" и "Востоку" приготовиться? НБУ может лишать банки лицензии за систематическое нарушение законодательства
  •  56525 просмотра

"Південному" и "Востоку" приготовиться? НБУ может лишать банки лицензии за систематическое нарушение законодательства

Эксклюзив
В последнее время стало больше обращений судей в ВСП о вмешательстве в их деятельность – судья в отставке
  •  54056 просмотра

В последнее время стало больше обращений судей в ВСП о вмешательстве в их деятельность – судья в отставке

Эксклюзив
Выездное заседание антикоррупционного комитета Рады в НАБУ может состояться на следующей неделе - нардеп
  •  47949 просмотра

Выездное заседание антикоррупционного комитета Рады в НАБУ может состояться на следующей неделе - нардеп

Эксклюзив
На Черниговщине начали ремонтировать дорогу, по которой "скорая" едва довезла женщину с инсультом до больницы (видео)
  •  48562 просмотра

На Черниговщине начали ремонтировать дорогу, по которой "скорая" едва довезла женщину с инсультом до больницы (видео)

Популярные

Госдеп США подтвердил смерть работника американского посольства в Киеве

Госдеп США подтвердил смерть работника американского посольства в Киеве

  •  30939 просмотра
Стали известны подробности жалобы, которую Кротевич написал на генерала Содоля

Стали известны подробности жалобы, которую Кротевич написал на генерала Содоля

  •  69861 просмотра
На фронте произошло 116 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 116 боевых столкновений - Генштаб

  •  45579 просмотра
Силы обороны поразили два пункта управления россиян - Генштаб

Силы обороны поразили два пункта управления россиян - Генштаб

  •  37669 просмотра
Харьковщина: количество пострадавших в результате удара россиян по Дергачам возросло до 12 человек

Харьковщина: количество пострадавших в результате удара россиян по Дергачам возросло до 12 человек

  •  41601 просмотра

Публикации

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

  •  120804 просмотра
"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

25 июня 2024, 11:50  •  149086 просмотра
НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

25 июня 2024, 10:24  •  149132 просмотра
Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

25 июня 2024, 07:17  •  150768 просмотра
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

24 июня 2024, 12:16  •  177107 просмотра

Война

Российская армия ночью атаковала лицей и детский сад в Никополе

Российская армия ночью атаковала лицей и детский сад в Никополе

  •  1264 просмотра
Воздушные силы ночью сбили 5 из 6 ракет и 23 дрона

Воздушные силы ночью сбили 5 из 6 ракет и 23 дрона

  •  4706 просмотра
Еще плюс 1260 оккупантов и 9 боевых машин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1260 оккупантов и 9 боевых машин: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  6805 просмотра
Россия держит в Черном и Азовском морях три носителя "калибров"

Россия держит в Черном и Азовском морях три носителя "калибров"

  •  12403 просмотра
Оккупанты 295 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты 295 раз ударили по Запорожской области

  •  10609 просмотра

политика

Россия держит в Черном и Азовском морях три носителя "калибров"

Россия держит в Черном и Азовском морях три носителя "калибров"

  •  12403 просмотра
Северная Корея за ночь запустила почти 200 воздушных шаров с мусором

Северная Корея за ночь запустила почти 200 воздушных шаров с мусором

  •  12116 просмотра
Венецианская комиссия призвала Грузию не принимать законопроект для ограничения прав ЛГБТ

Венецианская комиссия призвала Грузию не принимать законопроект для ограничения прав ЛГБТ

  •  12670 просмотра
Стало известно, когда Байден и Трамп проведут первые теледебаты

Стало известно, когда Байден и Трамп проведут первые теледебаты

  •  14727 просмотра
Боливийские военные отступают из президентского дворца

Боливийские военные отступают из президентского дворца

  •  18176 просмотра

Война

Российская армия ночью атаковала лицей и детский сад в Никополе

Российская армия ночью атаковала лицей и детский сад в Никополе

  •  1264 просмотра
Воздушные силы ночью сбили 5 из 6 ракет и 23 дрона

Воздушные силы ночью сбили 5 из 6 ракет и 23 дрона

  •  4706 просмотра
Еще плюс 1260 оккупантов и 9 боевых машин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1260 оккупантов и 9 боевых машин: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  6805 просмотра
Россия держит в Черном и Азовском морях три носителя "калибров"

Россия держит в Черном и Азовском морях три носителя "калибров"

  •  12403 просмотра
Оккупанты 295 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты 295 раз ударили по Запорожской области

  •  10609 просмотра

политика

Россия держит в Черном и Азовском морях три носителя "калибров"

Россия держит в Черном и Азовском морях три носителя "калибров"

  •  12403 просмотра
Северная Корея за ночь запустила почти 200 воздушных шаров с мусором

Северная Корея за ночь запустила почти 200 воздушных шаров с мусором

  •  12116 просмотра
Венецианская комиссия призвала Грузию не принимать законопроект для ограничения прав ЛГБТ

Венецианская комиссия призвала Грузию не принимать законопроект для ограничения прав ЛГБТ

  •  12670 просмотра
Стало известно, когда Байден и Трамп проведут первые теледебаты

Стало известно, когда Байден и Трамп проведут первые теледебаты

  •  14727 просмотра
Боливийские военные отступают из президентского дворца

Боливийские военные отступают из президентского дворца

  •  18176 просмотра

Новости Бизнеса

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

  •  29547 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  107716 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  110682 просмотра

Экономика

Финляндия сообщила о выделении Украине €500 тыс. в рамках программы экономического развития

Финляндия сообщила о выделении Украине €500 тыс. в рамках программы экономического развития

  •  18698 просмотра
Дания выделяет 4,7 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры в Николаеве и Харькове

Дания выделяет 4,7 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры в Николаеве и Харькове

  •  21080 просмотра
Парламент хочет внести некоторые изменения для ВПЛ в программе еОселя: что предлагают изменить

Парламент хочет внести некоторые изменения для ВПЛ в программе еОселя: что предлагают изменить

  •  26872 просмотра
Графики будут действовать в течение суток: как завтра в Украине будут выключать свет

Графики будут действовать в течение суток: как завтра в Украине будут выключать свет

  •  25776 просмотра
Руководитель ПриватБанка уходит с должности

Руководитель ПриватБанка уходит с должности

  •  100930 просмотра

Киев

Госдеп США подтвердил смерть работника американского посольства в Киеве

Госдеп США подтвердил смерть работника американского посольства в Киеве

  •  30851 просмотра
Пожар в Деснянском районе Киева потушили

Пожар в Деснянском районе Киева потушили

  •  21104 просмотра
В Деснянском районе Киева произошел масштабный пожар

В Деснянском районе Киева произошел масштабный пожар

  •  20787 просмотра
В столичном отеле нашли труп атташе посольства США

В столичном отеле нашли труп атташе посольства США

  •  22078 просмотра
С 27 июня в Киеве из-за жары ограничат движение грузовиков

С 27 июня в Киеве из-за жары ограничат движение грузовиков

  •  21375 просмотра