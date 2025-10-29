Південна Корея заплатить США $350 мільярдів за зниження мит - Трамп
Київ • УНН
Південна Корея погодилася заплатити США $350 мільярдів за зниження мит, а також купувати американську нафту і газ. За словами Дональда Трампа, інвестиції з Південної Кореї перевищать $600 мільярдів.
Південна Корея погодилася заплатити США 350 мільярдів доларів за зниження мит, які були накладені на них Сполученими Штатами. Про це у соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.
Деталі
За його словами, крім того, Сеул погодився купувати американську нафту і газ "у великих обсягах".
А інвестиції в нашу країну з боку заможних південнокорейських компаній і бізнесменів перевищать 600 мільярдів доларів
Він також зазначив, що військове співробітництво між США та Південною Кореєю нині міцніше, ніж будь-коли.
"І на цій підставі я дав їм дозвіл на будівництво атомного підводного човна замість застарілих, менш маневрених підводних човнів з дизельним двигуном, які вони мають зараз", - розповів Трамп.
Нагадаємо
Південна Корея нагородила американського прездента Трампа золотою короною та найвищою нагородою країни.
