Південна Корея заплатить США $350 мільярдів за зниження мит - Трамп

18:25 • 11483 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 22230 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 25211 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 60249 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 38582 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 60217 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 30457 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 83008 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 49187 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47901 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
1 провадження розслідує більше 4 детективів, – адвокат заявив про неспроможність НАБУ ефективно боротися з корупцією29 жовтня, 14:09 • 3374 перегляди
Посланець путіна заявив, що війна в Україні завершиться протягом року після контактів із командою Трампа – Reuters29 жовтня, 14:19 • 22643 перегляди
"Оточення" ЗСУ у Куп'янську та Покровську: в Україні спростували фейки диктатора путіна29 жовтня, 14:22 • 3562 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 16908 перегляди
24-річна блогерка принижувала ЗСУ та мешканців заходу України, їй загрожує до трьох років ув'язненняVideo19:28 • 5252 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 60249 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 60217 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 51644 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 83008 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 94947 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 16937 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 26731 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 52812 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 57852 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 39066 перегляди
Південна Корея заплатить США $350 мільярдів за зниження мит - Трамп

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Південна Корея погодилася заплатити США $350 мільярдів за зниження мит, а також купувати американську нафту і газ. За словами Дональда Трампа, інвестиції з Південної Кореї перевищать $600 мільярдів.

Південна Корея заплатить США $350 мільярдів за зниження мит - Трамп

Південна Корея погодилася заплатити США 350 мільярдів доларів за зниження мит, які були накладені на них Сполученими Штатами. Про це у соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.

Деталі

За його словами, крім того, Сеул погодився купувати американську нафту і газ "у великих обсягах".

А інвестиції в нашу країну з боку заможних південнокорейських компаній і бізнесменів перевищать 600 мільярдів доларів

- написав президент США.

Він також зазначив, що військове співробітництво між США та Південною Кореєю нині міцніше, ніж будь-коли.

"І на цій підставі я дав їм дозвіл на будівництво атомного підводного човна замість застарілих, менш маневрених підводних човнів з дизельним двигуном, які вони мають зараз", - розповів Трамп.

Нагадаємо

Південна Корея нагородила американського прездента Трампа золотою короною та найвищою нагородою країни.

Toyota спростувала заяву Трампа про обіцянку інвестувати 10 мільярдів доларів у США29.10.25, 16:45 • 2428 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Сеул
Дональд Трамп
Південна Корея
Сполучені Штати Америки