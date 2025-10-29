Южная Корея заплатит США $350 миллиардов за снижение пошлин – Трамп
Киев • УНН
Южная Корея согласилась заплатить США $350 миллиардов за снижение пошлин, а также покупать американскую нефть и газ. По словам Дональда Трампа, инвестиции из Южной Кореи превысят $600 миллиардов.
Южная Корея согласилась заплатить США 350 миллиардов долларов за снижение пошлин, которые были наложены на них Соединенными Штатами. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.
Детали
По его словам, кроме того, Сеул согласился покупать американскую нефть и газ "в больших объемах".
А инвестиции в нашу страну со стороны состоятельных южнокорейских компаний и бизнесменов превысят 600 миллиардов долларов
Он также отметил, что военное сотрудничество между США и Южной Кореей сейчас крепче, чем когда-либо.
"И на этом основании я дал им разрешение на строительство атомной подводной лодки вместо устаревших, менее маневренных подводных лодок с дизельным двигателем, которые они имеют сейчас", - рассказал Трамп.
Напомним
Южная Корея наградила американского президента Трампа золотой короной и высшей наградой страны.
