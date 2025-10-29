Южная Корея заплатит США $350 миллиардов за снижение пошлин – Трамп

$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:25 • 11091 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 21125 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 24506 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 59281 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 38072 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 59757 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 30323 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 82740 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 49131 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47855 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 26245 просмотра
Оккупанты вывесили триколор в Покровске, но его быстро уничтожили Силы обороны Украины: видеоVideo29 октября, 13:18 • 6898 просмотра
Посланник путина заявил, что война в Украине завершится в течение года после контактов с командой Трампа – Reuters29 октября, 14:19 • 22328 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 16449 просмотра
24-летняя блогерша унижала ВСУ и жителей запада Украины, ей грозит до трех лет тюрьмыVideo19:28 • 4566 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 59274 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 59754 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 51402 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 82738 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 94575 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Блогеры
Андрей Сибига
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Запорожская область
Швейцария
Куба
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 16482 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 26289 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 52670 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 57723 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 38933 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
YouTube
ТикТок

Южная Корея заплатит США $350 миллиардов за снижение пошлин – Трамп

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Южная Корея согласилась заплатить США $350 миллиардов за снижение пошлин, а также покупать американскую нефть и газ. По словам Дональда Трампа, инвестиции из Южной Кореи превысят $600 миллиардов.

Южная Корея заплатит США $350 миллиардов за снижение пошлин – Трамп

Южная Корея согласилась заплатить США 350 миллиардов долларов за снижение пошлин, которые были наложены на них Соединенными Штатами. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.

Детали

По его словам, кроме того, Сеул согласился покупать американскую нефть и газ "в больших объемах".

А инвестиции в нашу страну со стороны состоятельных южнокорейских компаний и бизнесменов превысят 600 миллиардов долларов

- написал президент США.

Он также отметил, что военное сотрудничество между США и Южной Кореей сейчас крепче, чем когда-либо.

"И на этом основании я дал им разрешение на строительство атомной подводной лодки вместо устаревших, менее маневренных подводных лодок с дизельным двигателем, которые они имеют сейчас", - рассказал Трамп.

Напомним

Южная Корея наградила американского президента Трампа золотой короной и высшей наградой страны.

Toyota опровергла заявление Трампа об обещании инвестировать 10 миллиардов долларов в США29.10.25, 16:45 • 2402 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Сеул
Дональд Трамп
Южная Корея
Соединённые Штаты