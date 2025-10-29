Південна Корея нагородила Дональда Трампа золотою короною після прориву в торговельних переговорах на $355 млрд

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
12:54 • 13873 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 14041 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 23300 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
09:51 • 17443 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 58733 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 44859 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 45790 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113780 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 59081 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54200 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї29 жовтня, 04:30 • 42975 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 62307 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 38816 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 30863 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США08:48 • 17589 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:54 • 13898 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 23331 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 16889 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 58755 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 62428 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Майк Джонсон (політик)
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Донецька область
Китай
Реклама
УНН Lite
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 4198 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 30964 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 38911 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 31339 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 33535 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Золото
Фільм

Південна Корея нагородила Дональда Трампа золотою короною після прориву в торговельних переговорах на $355 млрд

Київ • УНН

 • 1104 перегляди

Південна Корея нагородила американського прездента Трампа золотою короною та найвищою нагородою країни після досягнення масштабної угоди з США на $355 мільярдів. Угода включає інвестиції та співпрацю у суднобудуванні.

Південна Корея нагородила Дональда Трампа золотою короною після прориву в торговельних переговорах на $355 млрд
Фото: Yonhap/EPA

Сеул та Вашингтон досягли масштабної угоди щодо інвестицій і суднобудування на суму $355 млрд. Південнокорейський лідер Лі Дже Мен відзначив Дональда Трампа золотою короною – символом нової економічної співпраці. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сеулі президент США отримав золоту корону – репліку регалії стародавнього королівства Сілла – та Великий орден Мугунхва, найвищу нагороду Південної Кореї. Подарунок супроводжував відновлення заблокованих торговельних переговорів між країнами.

Угода на сотні мільярдів

Помічник президента Південної Кореї Кім Йон Бом заявив, що сторони узгодили деталі тарифних домовленостей.

Трамп заявив, що не зустрічатиметься з Кім Чен Ином під час свого турне Азією29.10.25, 14:07 • 1510 переглядiв

Пакет фінансових інвестицій Південної Кореї для Сполучених Штатів вартістю 350 мільярдів доларів складається з 200 мільярдів доларів готівкових інвестицій та 150 мільярдів доларів на співпрацю у сфері суднобудування 

– сказав Кім.

Трамп підтвердив досягнення домовленостей, назвавши їх практично завершеними: "Ми досягли угоди. Ми уклали нашу угоду, практично остаточно її затвердили".

Трамп сподівається на зустрічі у четвер укласти угоду з китайським лідером Сі Цзіньпіном - ЗМІ29.10.25, 09:46 • 3826 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Золото
The Guardian
Кім Чен Ин
Сеул
Вашингтон
Дональд Трамп
Південна Корея
Сі Цзіньпін
Сполучені Штати Америки