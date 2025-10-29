Південна Корея нагородила Дональда Трампа золотою короною після прориву в торговельних переговорах на $355 млрд
Південна Корея нагородила американського прездента Трампа золотою короною та найвищою нагородою країни після досягнення масштабної угоди з США на $355 мільярдів. Угода включає інвестиції та співпрацю у суднобудуванні.
Сеул та Вашингтон досягли масштабної угоди щодо інвестицій і суднобудування на суму $355 млрд. Південнокорейський лідер Лі Дже Мен відзначив Дональда Трампа золотою короною – символом нової економічної співпраці. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сеулі президент США отримав золоту корону – репліку регалії стародавнього королівства Сілла – та Великий орден Мугунхва, найвищу нагороду Південної Кореї. Подарунок супроводжував відновлення заблокованих торговельних переговорів між країнами.
Угода на сотні мільярдів
Помічник президента Південної Кореї Кім Йон Бом заявив, що сторони узгодили деталі тарифних домовленостей.
Пакет фінансових інвестицій Південної Кореї для Сполучених Штатів вартістю 350 мільярдів доларів складається з 200 мільярдів доларів готівкових інвестицій та 150 мільярдів доларів на співпрацю у сфері суднобудування
Трамп підтвердив досягнення домовленостей, назвавши їх практично завершеними: "Ми досягли угоди. Ми уклали нашу угоду, практично остаточно її затвердили".
