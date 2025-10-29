Южная Корея наградила Дональда Трампа золотой короной после прорыва в торговых переговорах на $355 млрд
Киев • УНН
Южная Корея наградила американского президента Трампа золотой короной и высшей наградой страны после достижения масштабного соглашения с США на $355 миллиардов. Соглашение включает инвестиции и сотрудничество в судостроении.
Сеул и Вашингтон достигли масштабного соглашения по инвестициям и судостроению на сумму $355 млрд. Южнокорейский лидер Ли Джэ Мён отметил Дональда Трампа золотой короной – символом нового экономического сотрудничества. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Подробности
Во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сеуле президент США получил золотую корону – реплику регалии древнего королевства Силла – и Большой орден Мугунхва, высшую награду Южной Кореи. Подарок сопровождал возобновление заблокированных торговых переговоров между странами.
Соглашение на сотни миллиардов
Помощник президента Южной Кореи Ким Ён Бом заявил, что стороны согласовали детали тарифных договоренностей.
Пакет финансовых инвестиций Южной Кореи для Соединенных Штатов стоимостью 350 миллиардов долларов состоит из 200 миллиардов долларов наличных инвестиций и 150 миллиардов долларов на сотрудничество в сфере судостроения
Трамп подтвердил достижение договоренностей, назвав их практически завершенными: "Мы достигли соглашения. Мы заключили наше соглашение, практически окончательно его утвердили".
