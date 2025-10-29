Южная Корея наградила Дональда Трампа золотой короной после прорыва в торговых переговорах на $355 млрд

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
12:54 • 11791 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 12127 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 20411 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 15911 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 56325 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 44351 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 45404 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 113678 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 59037 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 54148 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею29 октября, 04:30 • 41387 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 59018 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 36478 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 28450 просмотра
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США08:48 • 15813 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:54 • 11820 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 20451 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 15552 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 56360 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 59741 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ким Чен Ын
Си Цзиньпин
Майк Джонсон
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Донецкая область
Китай
Реклама
УНН Lite
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 2882 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 28976 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 36977 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 30759 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 32966 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Золото
Фильм

Южная Корея наградила Дональда Трампа золотой короной после прорыва в торговых переговорах на $355 млрд

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Южная Корея наградила американского президента Трампа золотой короной и высшей наградой страны после достижения масштабного соглашения с США на $355 миллиардов. Соглашение включает инвестиции и сотрудничество в судостроении.

Южная Корея наградила Дональда Трампа золотой короной после прорыва в торговых переговорах на $355 млрд
Фото: Yonhap/EPA

Сеул и Вашингтон достигли масштабного соглашения по инвестициям и судостроению на сумму $355 млрд. Южнокорейский лидер Ли Джэ Мён отметил Дональда Трампа золотой короной – символом нового экономического сотрудничества. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сеуле президент США получил золотую корону – реплику регалии древнего королевства Силла – и Большой орден Мугунхва, высшую награду Южной Кореи. Подарок сопровождал возобновление заблокированных торговых переговоров между странами.

Соглашение на сотни миллиардов

Помощник президента Южной Кореи Ким Ён Бом заявил, что стороны согласовали детали тарифных договоренностей.

Трамп заявил, что не встретится с Ким Чен Ыном во время своего турне по Азии29.10.25, 14:07 • 1326 просмотров

Пакет финансовых инвестиций Южной Кореи для Соединенных Штатов стоимостью 350 миллиардов долларов состоит из 200 миллиардов долларов наличных инвестиций и 150 миллиардов долларов на сотрудничество в сфере судостроения 

– сказал Ким.

Трамп подтвердил достижение договоренностей, назвав их практически завершенными: "Мы достигли соглашения. Мы заключили наше соглашение, практически окончательно его утвердили".

Трамп надеется на встрече в четверг заключить сделку с китайским лидером Си Цзиньпином - СМИ29.10.25, 09:46 • 3728 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Золото
Хранитель
Ким Чен Ын
Сеул
Вашингтон
Дональд Трамп
Южная Корея
Си Цзиньпин
Соединённые Штаты