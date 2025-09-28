Після нічних обстрілів над Києвом завис смог, але рівень забруднення повітря залишається низьким - КМДА
Київ • УНН
Внаслідок нічних обстрілів у столиці виникли пожежі, що призвели до утворення смогу. Проте станом на ранок 28 вересня референтні станції фіксують низький рівень забруднення повітря.
Деталі
Внаслідок нічних обстрілів у столиці виникли пожежі, і над містом утворився смог. Водночас станом на ранок 28 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький
У КМДА пояснили, що відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками лишається низьким.
Після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить вітер. Також вітер може підіймати шкідливі речовини над землею чи розсіювати їх, тому станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення, ніж відчуває людина
Якщо є запах диму відчувається у вашому районі міста, то рекомендовано: зачинити вікна; за можливості обмежити перебування на вулиці; пити більше води.
Нагадаємо
У ніч на 28 вересня Київ зазнав нової атаки.
Загинули 4 особи, серед них 12-річна дівчинка. Постраждали 13 людей. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та Інститут кардіології