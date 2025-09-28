Після нічних обстрілів над Києвом завис смог, але рівень забруднення повітря залишається низьким - КМДА

$41.490.00
Ексклюзив
08:59 • 722 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Ексклюзив
08:33 • 2786 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
07:36 • 6928 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
06:00 • 13008 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 41808 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 62879 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 77012 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 128187 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 54350 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
26 вересня, 12:45 • 46531 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися в Санта-Барбарі: хто з зірок був на весіллі
27 вересня, 23:41 • 14323 перегляди
На Київщині працює ППО: більшість цілей летить у напрямку столиці28 вересня, 00:37 • 14799 перегляди
Росія здійснила пуски крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області28 вересня, 01:02 • 17430 перегляди
У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожих дронах 28 вересня, 01:39 • 25574 перегляди
Київ під масованою атакою дронів та ракет: що відомо28 вересня, 03:02 • 19132 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 36164 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 128187 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків
26 вересня, 12:18 • 53216 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
26 вересня, 09:01 • 63574 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 64480 перегляди
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 17747 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
26 вересня, 14:33 • 77012 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 39956 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
26 вересня, 07:07 • 44973 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 46849 перегляди
Після нічних обстрілів над Києвом завис смог, але рівень забруднення повітря залишається низьким - КМДА

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

Внаслідок нічних обстрілів у столиці виникли пожежі, що призвели до утворення смогу. Проте станом на ранок 28 вересня референтні станції фіксують низький рівень забруднення повітря.

Після нічних обстрілів над Києвом завис смог, але рівень забруднення повітря залишається низьким - КМДА

Нічні атаки спричинили пожежі в столиці, які утворили смог, однак станом на ранок 28 вересня референтні станції фіксують низький рівень забруднення. Запах диму може відчуватися через напрямок вітру, тож у КМДА киян просять зачиняти вікна, пише УНН.

Деталі

Внаслідок нічних обстрілів у столиці виникли пожежі, і над містом утворився смог. Водночас станом на ранок 28 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький

- ідеться у дописі.

У КМДА пояснили, що відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками лишається низьким.

Після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить вітер. Також вітер може підіймати шкідливі речовини над землею чи розсіювати їх, тому станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення, ніж відчуває людина

- наголосили в адміністрації. 

Якщо є запах диму відчувається у вашому районі міста, то рекомендовано: зачинити вікна; за можливості обмежити перебування на вулиці; пити більше води. 

Нагадаємо

У ніч на 28 вересня Київ зазнав нової атаки

Загинули 4 особи, серед них 12-річна дівчинка. Постраждали 13 людей. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та Інститут кардіології

Альона Уткіна

СуспільствоКиїв
Київська міська державна адміністрація
Київ