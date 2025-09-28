После ночных обстрелов над Киевом завис смог, но уровень загрязнения воздуха остается низким - КГГА
Киев • УНН
В результате ночных обстрелов в столице возникли пожары, что привело к образованию смога. Однако по состоянию на утро 28 сентября референтные станции фиксируют низкий уровень загрязнения воздуха.
Ночные атаки вызвали пожары в столице, которые образовали смог, однако по состоянию на утро 28 сентября референтные станции фиксируют низкий уровень загрязнения. Запах дыма может ощущаться из-за направления ветра, поэтому в КГГА киевлян просят закрывать окна, пишет УНН.
Подробности
В результате ночных обстрелов в столице возникли пожары, и над городом образовался смог. В то же время по состоянию на утро 28 сентября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий
В КГГА объяснили, что ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям остается низким.
После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попаданий или там, куда его приносит ветер. Также ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем ощущает человек
Если запах дыма ощущается в вашем районе города, то рекомендуется: закрыть окна; по возможности ограничить пребывание на улице; пить больше воды.
Напомним
В ночь на 28 сентября Киев подвергся новой атаке.
Погибли 4 человека, среди них 12-летняя девочка. Пострадали 13 человек. Повреждены жилые дома, детский сад и Институт кардиологии