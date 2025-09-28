$41.490.00
Эксклюзив
08:33 • 1372 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
07:36 • 6158 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
06:00 • 12715 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 41550 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 62755 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 76851 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 127957 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 54315 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 46477 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 40180 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
После ночных обстрелов над Киевом завис смог, но уровень загрязнения воздуха остается низким - КГГА

Киев • УНН

 • 824 просмотра

В результате ночных обстрелов в столице возникли пожары, что привело к образованию смога. Однако по состоянию на утро 28 сентября референтные станции фиксируют низкий уровень загрязнения воздуха.

После ночных обстрелов над Киевом завис смог, но уровень загрязнения воздуха остается низким - КГГА

Ночные атаки вызвали пожары в столице, которые образовали смог, однако по состоянию на утро 28 сентября референтные станции фиксируют низкий уровень загрязнения. Запах дыма может ощущаться из-за направления ветра, поэтому в КГГА киевлян просят закрывать окна, пишет УНН.

Подробности

В результате ночных обстрелов в столице возникли пожары, и над городом образовался смог. В то же время по состоянию на утро 28 сентября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий

- говорится в сообщении.

В КГГА объяснили, что ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям остается низким.

После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попаданий или там, куда его приносит ветер. Также ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем ощущает человек

- подчеркнули в администрации. 

Если запах дыма ощущается в вашем районе города, то рекомендуется: закрыть окна; по возможности ограничить пребывание на улице; пить больше воды. 

Напомним

В ночь на 28 сентября Киев подвергся новой атаке

Погибли 4 человека, среди них 12-летняя девочка. Пострадали 13 человек. Повреждены жилые дома, детский сад и Институт кардиологии

Алена Уткина

ОбществоКиев
Киевская городская государственная администрация
Киев