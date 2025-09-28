$41.490.00
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 17580 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 30147 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 24379 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 27257 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 52816 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 66803 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 85648 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 140880 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 55470 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 47943 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Пішов по гриби й не повернувся: на Львівщини у лісі знайшли тіло грибника

Київ • УНН

 • 3130 перегляди

У селі Крушельниця Стрийського району Львівщини виявили тіло чоловіка, який не повернувся з лісу після походу по гриби. Пошукова операція охопила понад 12 гектарів, залучаючи рятувальників, квадроцикли, БпЛА та службову собаку.

Пішов по гриби й не повернувся: на Львівщини у лісі знайшли тіло грибника

У селі Крушельниця Стрийського району на Львівщині виявили тіло чоловіка, який не повернувся з лісу після походу по гриби. Про зникнення повідомили до Служби порятунку 27 вересня о 22:08, коли із чоловіком, що пішов у напрямку лісового масиву був втрачений зв’язок. Про це повідомляє ДСНС Львівщини, пише УНН.

Деталі

Пошукова операція охопила понад 12 гектарів: 5 гектарів обстежували пішим ходом, ще 7 гектарів – за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Рятувальники Славської гірської пошуково-рятувальної частини о 08:30 28 вересня виявили тіло загубленого.

До операції були залучені 13 працівників ДСНС, квадроцикли, БпЛА, службова собака Chico, а також поліція та місцеві жителі, які допомагали в пошуках.

У Нью-Йорку лісники рятували туристів після вживання "чарівних грибів"07.09.25, 16:11 • 5431 перегляд

Степан Гафтко

Суспільство
Львівська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Нью-Йорк