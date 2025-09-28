Пішов по гриби й не повернувся: на Львівщини у лісі знайшли тіло грибника
Київ • УНН
У селі Крушельниця Стрийського району Львівщини виявили тіло чоловіка, який не повернувся з лісу після походу по гриби. Пошукова операція охопила понад 12 гектарів, залучаючи рятувальників, квадроцикли, БпЛА та службову собаку.
У селі Крушельниця Стрийського району на Львівщині виявили тіло чоловіка, який не повернувся з лісу після походу по гриби. Про зникнення повідомили до Служби порятунку 27 вересня о 22:08, коли із чоловіком, що пішов у напрямку лісового масиву був втрачений зв’язок. Про це повідомляє ДСНС Львівщини, пише УНН.
Деталі
Пошукова операція охопила понад 12 гектарів: 5 гектарів обстежували пішим ходом, ще 7 гектарів – за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Рятувальники Славської гірської пошуково-рятувальної частини о 08:30 28 вересня виявили тіло загубленого.
До операції були залучені 13 працівників ДСНС, квадроцикли, БпЛА, службова собака Chico, а також поліція та місцеві жителі, які допомагали в пошуках.
У Нью-Йорку лісники рятували туристів після вживання "чарівних грибів"07.09.25, 16:11 • 5431 перегляд