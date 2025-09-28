Ушел за грибами и не вернулся: на Львовщине в лесу нашли тело грибника
В селе Крушельница Стрыйского района Львовской области обнаружили тело мужчины, который не вернулся из леса после похода за грибами. Поисковая операция охватила более 12 гектаров, привлекая спасателей, квадроциклы, БПЛА и служебную собаку.
В селе Крушельница Стрыйского района Львовской области обнаружили тело мужчины, который не вернулся из леса после похода за грибами. Об исчезновении сообщили в Службу спасения 27 сентября в 22:08, когда с мужчиной, ушедшим в направлении лесного массива, была потеряна связь. Об этом сообщает ГСЧС Львовщины, пишет УНН.
Поисковая операция охватила более 12 гектаров: 5 гектаров обследовали пешим ходом, еще 7 гектаров – с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Спасатели Славской горной поисково-спасательной части в 08:30 28 сентября обнаружили тело пропавшего.
К операции были привлечены 13 сотрудников ГСЧС, квадроциклы, БпЛА, служебная собака Chico, а также полиция и местные жители, которые помогали в поисках.
