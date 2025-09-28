$41.490.00
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 16860 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 28844 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 23428 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 26395 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 52137 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 66588 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 85048 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 140005 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 55420 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 47867 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзивы
Ушел за грибами и не вернулся: на Львовщине в лесу нашли тело грибника

Киев • УНН

 • 2590 просмотра

В селе Крушельница Стрыйского района Львовской области обнаружили тело мужчины, который не вернулся из леса после похода за грибами. Поисковая операция охватила более 12 гектаров, привлекая спасателей, квадроциклы, БПЛА и служебную собаку.

Ушел за грибами и не вернулся: на Львовщине в лесу нашли тело грибника

В селе Крушельница Стрыйского района Львовской области обнаружили тело мужчины, который не вернулся из леса после похода за грибами. Об исчезновении сообщили в Службу спасения 27 сентября в 22:08, когда с мужчиной, ушедшим в направлении лесного массива, была потеряна связь. Об этом сообщает ГСЧС Львовщины, пишет УНН.

Детали

Поисковая операция охватила более 12 гектаров: 5 гектаров обследовали пешим ходом, еще 7 гектаров – с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Спасатели Славской горной поисково-спасательной части в 08:30 28 сентября обнаружили тело пропавшего.

К операции были привлечены 13 сотрудников ГСЧС, квадроциклы, БпЛА, служебная собака Chico, а также полиция и местные жители, которые помогали в поисках.

В Нью-Йорке лесники спасали туристов после употребления "волшебных грибов"07.09.25, 16:11 • 5427 просмотров

Степан Гафтко

Общество
Львовская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Нью-Йорк