пєсков цинічно заявив, що росія хоче миру, на тлі безперервних атак на Україну
Київ • УНН
Речник кремля заявив, що росія прагне миру, а путін відкритий до переговорів. Водночас кремль звинуватив Європу у відмові від діалогу.
На тлі продовження російських атак на Україну речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія нібито прагне миру, а володимир путін відкритий до переговорів щодо завершення війни, зокрема до контактів із європейськими країнами. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву пєскова, пише УНН.
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Водночас представник кремля спробував перекласти відповідальність за відсутність діалогу на європейську сторону.
За твердженням пєскова, європейці нібито відмовилися від переговорів із росією у двосторонньому форматі та готові до контактів лише у тристоронньому форматі.
Заяви кремля про нібито прагнення миру лунають на тлі продовження бойових дій та систематичних російських ракетних і дронових атак на українські міста й цивільну інфраструктуру.
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