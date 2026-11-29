На фоне продолжающихся российских атак на Украину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы стремится к миру, а Владимир Путин открыт к переговорам по завершению войны, в частности к контактам с европейскими странами. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Пескова, пишет УНН.

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В то же время представитель Кремля попытался переложить ответственность за отсутствие диалога на европейскую сторону.

По утверждению Пескова, европейцы якобы отказались от переговоров с Россией в двустороннем формате и готовы к контактам только в трехстороннем формате.

Заявления Кремля о якобы стремлении к миру звучат на фоне продолжающихся боевых действий и систематических российских ракетных и дроновых атак на украинские города и гражданскую инфраструктуру.

Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в ближайшие 2–3 суток — мониторинговые каналы