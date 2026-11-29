Песков цинично заявил, что Россия хочет мира на фоне непрекращающихся атак на Украину
Киев • УНН
Пресс-секретарь Кремля заявил, что Россия стремится к миру, а Путин открыт к переговорам. В то же время Кремль обвинил Европу в отказе от диалога.
На фоне продолжающихся российских атак на Украину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы стремится к миру, а Владимир Путин открыт к переговорам по завершению войны, в частности к контактам с европейскими странами. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Пескова, пишет УНН.
Детали
В то же время представитель Кремля попытался переложить ответственность за отсутствие диалога на европейскую сторону.
По утверждению Пескова, европейцы якобы отказались от переговоров с Россией в двустороннем формате и готовы к контактам только в трехстороннем формате.
Заявления Кремля о якобы стремлении к миру звучат на фоне продолжающихся боевых действий и систематических российских ракетных и дроновых атак на украинские города и гражданскую инфраструктуру.
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