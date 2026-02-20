пєсков не підтвердив переговори рф-США-Україна в Женеві наступного тижня

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков не підтвердив інформацію про те, що чергові переговори рф-США-Україна можуть відбутися наступного тижня в Женеві. Про це він заявив в інтерв’ю російським "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Ні, поки що не можу підтвердити. Після того, як буде досягнуто розуміння, як зазвичай ми це робимо останнім часом, ми вас проінформуємо - заявив він.

Додатково

Раніше дмитро пєсков заявив, що на тристоронніх переговорах за участю України, США та рф у Женеві обговорюватиметься ширший спектр питань, зокрема території.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до реальних компромісів, запропонованих США, але не до ультиматумів росії. Він додав, що Україна не поступиться своєю незалежністю та суверенітетом.