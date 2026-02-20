песков не подтвердил переговоры рф-США-Украина в Женеве на следующей неделе
Киев • УНН
Спикер российского диктатора заявил, что все станет понятно после того, как "будет достигнуто понимание".
Спикер российского диктатора владимира путина дмитрий песков не подтвердил информацию о том, что очередные переговоры рф-США-Украина могут состояться на следующей неделе в Женеве. Об этом он заявил в интервью российским "СМИ", передает УНН.
Детали
Нет, пока не могу подтвердить. После того, как будет достигнуто понимание, как обычно мы это делаем в последнее время, мы вас проинформируем
Дополнительно
Ранее дмитрий песков заявил, что на трехсторонних переговорах с участием Украины, США и рф в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, в том числе территории.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к реальным компромиссам, предложенным США, но не к ультиматумам россии. Он добавил, что Украина не уступит своей независимостью и суверенитетом.