10:00
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
07:56
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
19 февраля, 15:01
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
19 февраля, 14:46
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
19 февраля, 13:31
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
19 февраля, 12:37
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
19 февраля, 11:28
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
песков не подтвердил переговоры рф-США-Украина в Женеве на следующей неделе

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Спикер российского диктатора заявил, что все станет понятно после того, как "будет достигнуто понимание".

песков не подтвердил переговоры рф-США-Украина в Женеве на следующей неделе

Спикер российского диктатора владимира путина дмитрий песков не подтвердил информацию о том, что очередные переговоры рф-США-Украина могут состояться на следующей неделе в Женеве. Об этом он заявил в интервью российским "СМИ", передает УНН.

Детали

Нет, пока не могу подтвердить. После того, как будет достигнуто понимание, как обычно мы это делаем в последнее время, мы вас проинформируем

- заявил он.

Дополнительно

Ранее дмитрий песков заявил, что на трехсторонних переговорах с участием Украины, США и рф в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, в том числе территории.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к реальным компромиссам, предложенным США, но не к ультиматумам россии. Он добавил, что Украина не уступит своей независимостью и суверенитетом.

Евгений Устименко

