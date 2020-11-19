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Підтримка бізнесу під час карантину та залучення країн до "Кримської платформи" — головні події доби

Підтримка бізнесу під час карантину та залучення країн до "Кримської платформи" — головні події доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Підтримка бізнеса Кабміном і Президентом, залучення іноземних партнерів України до "Кримської платформи" та поширення коронавірусної інфекції в Україні. Про ці та інші події вечора та ночі в огляді УНН.

Підтримка бізнесу з боку влади

Президент Володимир Зеленський у середу ввечорі відзняв третю частину свого влогу, в якому заявив, що найближчими днями очікує від Кабінету міністрів України комплексну програму підтримки бізнесу, який постраждав від карантину. Своєю чергою, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що Зеленський окрім уряду закликав також долучитись і Верховну Раду до співпраці з Кабінетом Міністрів, щоб якнайшвидше розв’язати проблеми фізичних осіб-підприємців, зокрема щодо порядку використання касових апаратів.

Зокрема Зеленський відеозв’язком обговорив з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заходи щодо поліпшення умов ведення підприємництва для представників малого та середнього бізнесу. Під час розмови Президент також дорікнув Шмигалю, що він рідко спілкується з представниками бізнесу.

Коронавірус в Україні

Під час того ж влогу, Зеленський заявив, що у разі необхідності держава готова збільшити вдвічі кількість ліжок для хворих на COVID-19.

Тим часом, ввечорі 18 листопада голови Херсонської та Чернівецької ОДА повідомили про антирекордний добовий приріст інфікованих коронавірусом. Так, у Чернівецькій області цей показник склав майже півтисячі осіб, коли голова ОДА Херсонщини повідомив про понад 300 інфікованих осіб за добу.

Зокрема, ввечорі середи головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що глобальний механізм поширення вакцини від коронавірусної інфекції COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від COVID-19.

Залучення країн-партнерів України до “Кримської платформи”

У Міністерстві закордонних справ вчора ввечорі провели дві бесіди дипломатичними каналами з представниками зовнішньополітичних відомств Бразилії та Бельгії.

Так, під час розмови зі своїм колегою з Бразилії, український очільник МЗС Дмитро Кулеба поінформував його про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України та українську ініціативу зі створення “Кримської платформи”, майданчика з координації міжнародних зусиль з деокупації Криму та протидії грубим порушенням прав людини в тимчасово окупованому Криму. Відповідь представника латиноамериканської країни не наводиться.

Втім, окрім залучення до платформи, міністри відзначили важливість здійснення наступного року візиту президента Бразилії в Україну.

Своєю чергою, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова закликала представника бельгійського МЗС підтримати “Кримську платформу”. У відповідь бельгійська сторона подякувала за запрошення приєднатися до згаданої ініціативи та висловила принципову підтримку позиції України з деокупації Криму. У бельгійському МЗС також висловили переконання, що зазначену проблематику буде обов’язково збережено на порядку денному ООН у 2021 році.

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