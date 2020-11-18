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Зеленський: Держава готова при потребі вдвічі збільшити кількість ліжок для хворих на COVID-19

Зеленський: Держава готова при потребі вдвічі збільшити кількість ліжок для хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 13844 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі необхідності держава готова збільшити вдвічі кількість ліжок для хворих на COVID-19. Про це він розповів у своєму третьому влозі, передає кореспондент УНН.

“Наразі ми зосереджені на кількох дуже важливих напрямках. Перше — це достатня кількість ліжко-місць для хворих на COVID-19. Зараз існує 50 тисяч ліжок, сьогодні ми готові у разі необхідності оперативно збільшити цю кількість майже у два рази — до 91 тисячі ліжок. Друге — це достатнє забезпечення ліжками з киснем. За минулий тиждень додано плюс 5 тисяч ліжок з централізованим киснем та концентраторами. В планах на цей тиждень ще декілька тисяч ліжок з киснем зробимо”, — сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що держава готова до будь-якого складного сценарію.

“Окрім цього додатково виділено майже 9 млрд грн на боротьбу з COVID-19. Це закупівля експрес-тестів, які отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги, забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх регіонів, придбання необхідного лабораторного обладнання. Відповідне рішення вчора підтримав парламент, я вдячний...”, — розповів Зеленський.

Нагадаємо, Комітет парламенту з питань бюджету підтримав рішення уряду про виділення 1 млрд грн на закупівлю 6 мільйонів експрес-тестів.

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