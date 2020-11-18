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Україна закупить шість мільйонів експрес-тестів на COVID-19 - Шмигаль

Україна закупить шість мільйонів експрес-тестів на COVID-19 - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Комітет парламенту з питань бюджету підтримав рішення уряду про виділення 1 млрд грн на закупівлю 6 мільйонів експрес-тестів. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Україна закупить 6 млн експрес-тестів. Комітет парламенту з питань бюджету підтримав рішення уряду про виділення 1 млрд грн на їх закупівлю”, - зазначив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що тести отримають переважно сімейні лікарі та мобільні бригади швидкої допомоги. Так у нас з’явиться ефективний та швидкий інструмент додаткового тестування.

“Ще 900 млн грн піде на додаткове забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей. Додаткові кошти також будуть направлені в регіони для підготовки організації мобільних госпіталів. Будемо сподіватися, що до цього справа не дійде, але мусимо бути готові та передбачити всі варіанти”, - підсумував Прем'єр-міністр.

Зазначимо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що через три тижні в Україні не буде черг, щоб пройти тест на COVID-19.

Додамо, що президент Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів Віктор Сердюк заявив, що часи ПЛР минули, Європа вносить в протоколи “антигенні” тести.

Зазначимо, що у Центрі громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін раніше зазначив, що вітчизняні ІФА-тести на антиген чутливіші та точніші за експрес-тести на "ковід".

Нагадаємо, що у Верховній Раді не задоволені діяльністю уряду з протидії коронавірусу: там наполягають на масовому тестуванні та закупівлі тестів на коронавірус у вітчизняного виробника.

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