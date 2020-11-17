Ми закуповуємо “ковідні” тести на мільярди за кордоном замість використання українських - нардеп розкритикував Кабмін

“Пане Прем’єр-міністре, сьогодні ситуація з тестуванням катастрофічна, і я переконаний, що вас МОЗ вводить в оману. Чому Словаччина протестувала людей за тиждень, а ми за 8 місяців не можемо цього зробити? Чому немає українських тестів, чому немає тестів на антитіла, чому сьогодні ми закуповуємо тести на мільярди гривень в інших державах світу?” — звернувся до Прем’єр-міністра Шмигаля народний депутат.

Не відповівши по суті, Денис Шмигаль вкотре наголосив, що Україна не має фінансової можливості та людських ресурсів, щоб організувати масове тестування. Натомість, за його словами, кількість добових тестувань уряд збільшуватиме за рахунок закупівлі за кордоном 8 мільйонів експрес-тестів.

“(...) Вивчення цього досвіду (Словаччини — ред.) дає нам певні підстави говорити про необхідність проведення, збільшення швидкого тестування певних груп, людей, населення, регіонів. Ми будемо це робити. Для цього закуповуємо близько 8 мільйонів цих тестів, до 6 мільйонів практично зараз контрактується”, — зазначив Шмигаль.

Поряд з цим, після введення карантину вихідного дня серед українців набирає обертів ініціатива з підтримки національного виробника. З відповідною ініціативою бізнесмени звернулись і до президента Зеленського. Своєю чергою, у Верховній Раді впевнені, що використання тестів на коронавірус вітчизняного виробника принесе безсумнівну вигоду для бюджету держави та допоможе підтримати українських виробників в умовах економічної коронакризи.

Нагадаємо, УНН писав, що низка державних лабораторій та лікарень закуповує ПЛР, ІФА-тести на антитіла та інше медичне обладнання у компанії, повязаної з російським бізнесом, на мільйони гривень.