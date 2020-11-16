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Державні лабораторії закуповують тести на коронавірус у росіян

Державні лабораторії закуповують тести на коронавірус у росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Українські державні лікарні та лабораторії закуповують тести на коронавірус та інше медобладнання у компанії з російськими засновниками, передає УНН з посиланням на відкриті дані YouСontrol.

Так, засновниками ТОВ “Вектор-Бест-Україна” є Іван Боднар, Мирон Будзак і Руслан Кундельський, а також російське АТ “Вектор-Бест”, бенефіціарним власником якого є Мурат Хусаїнов. Місцем реєстрації усіх співвласників вказано Російську Федерацію. Згідно з даними Clarity Project, цього року з квітня компанія отримала держзамовлень на майже 30 млн грн.

З 30 квітня до 5 листопада цього року компанія перемогла у 7 державних закупівлях ІФА-тестів на загальну суму 765,3 тисяч грн.

Найбільшим замовником тест-систем у “Вектор-Бест-Україна” є Комунальне некомерційне підприємство “Уманська міська лікарня” Уманської міської ради — 430 тис. грн. Договір було укладено 21 вересня цього року.

Ще один великий замовник у “Вектор-Бест-Україна” — Комунальне некомерційне підприємство “Київська міська клінічна лікарня № 5”. Договір було укладено 4 вересня на 170 тис. грн.

“Вектор-Бест-Україна” також виграла тендери на постачання тест-систем на виявлення імуноглобулінів G, M до Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини (30,4 тис. грн) і Кропивницького обласного лабораторного центру МОЗ (два тендери по 59 тис. грн).

Закуповують державні лабораторії у “Вектор-Бест-Україна” і американські ПЛР-тести. Так, Тернопільський і Закарпатський обласні лабораторні центри підписали договір на постачання систем для ПЛР-тестування з ТОВ “Вектор-Бест-Україна” вартістю по 850 тис. грн кожен.

Нагадаємо, Німеччина виділить 200 млн євро на підтримку вітчизняних виробників тестів на “ковід”, щоб не залежати від закордонних постачальників.

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