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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Государственные лаборатории закупают тесты на коронавирус у россиян

Государственные лаборатории закупают тесты на коронавирус у россиян

Киев  •  УНН

 • 21579 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украинские государственные больницы и лаборатории закупают тесты на коронавирус и другое оборудование у компании с российскими учредителями, передает УНН со ссылкой на открытые данные YouСontrol.

Так, учредителями ООО "Вектор-Бест-Украина" является Иван Боднар, Мирон Будзак и Руслан Кундельский, а также российское АО "Вектор-Бест", бенефициарным владельцем которого является Мурат Хусаинов. Местом регистрации всех совладельцев указано Российскую Федерацию. Согласно данным Clarity Project, в этом году с апреля компания получила госзаказов почти на 30 млн грн.

С 30 апреля по 5 ноября этого года компания победила в 7 государственных закупках ИФА-тестов на общую сумму 765 300 грн.

Крупнейшим заказчиком тест-систем у "Вектор-Бест-Украина" является Коммунальное некоммерческое предприятие "Уманская городская больница" Уманского городского совета - 430 тыс. грн. Договор был заключен 21 сентября этого года.

Еще один крупный заказчик у "Вектор-Бест-Украина" - Коммунальное некоммерческое предприятие "Киевская городская клиническая больница № 5". Договор был заключен 4 сентября на 170 тыс. грн.

"Вектор-Бест-Украина" также выиграла тендеры на поставку тест-систем на выявление иммуноглобулинов G, M в Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины (30,4 тыс. грн) и Кропивницкий областной лабораторный центр Миндрава (два тендера по 59 тыс. грн).

Закупают государственные лаборатории у "Вектор-Бест-Украина" и американские ПЦР-тесты. Так, Тернопольский и Закарпатский областные лабораторные центры подписали договор на поставку систем для ПЦР-тестирования с ООО "Вектор-Бест-Украина" стоимостью по 850 тыс. грн каждый.

Напомним, Германия выделит 200 млн евро на поддержку отечественных производителей тестов на "ковид", чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков.

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