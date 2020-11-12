Німеччина виділить 200 млн євро виробникам "ковід"-тестів, щоб не залежати від закордонних постачальників

Таким чином, за словами федерального міністра економіки Петера Альтмайєра, програма фінансування сприятиме успішній боротьбі з пандемією, забезпечуватиме надходження ПДВ до держбюджету і нові робочі місця. Крім цього, державна підтримка виробників тестів зробить Німеччину незалежною від іноземних постачальників.

Своєю чергою федеральний міністр охорони здоров'я Єнс Шпан підкреслив, що у такій чутливій галузі, як охорона здоров'я, Німеччині потрібна більша незалежність від азійського ринку тест-систем.

Зазначимо, що МОЗ України планує закуповувати вітчизняні "антигенні" ІФА-тести на коронавірус. Економісти вбачають у цьому плюси для бюджету, а також "стимул" для розвитку вітчизняних наукових підприємств.

Раніше у Верховній Раді серед переваг закупівлі українських “антигенних” ІФА-тестів назвали значно нижчу ціну. Також там вважають, що використання тестів українського виробництва зробить державу незалежною від імпорту.