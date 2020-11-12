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Германия выделит 200 млн евро производителям "ковид"-тестов, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков

Германия выделит 200 млн евро производителям "ковид"-тестов, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков

Киев  •  УНН

 • 14129 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Германия поддержит отечественные компании, которые производят тесты на коронавирус, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков. Федеральное правительство планирует выделить 200 млн евро в качестве инвестиций в производство тест-систем, сообщает УНН со ссылкой на министерство экономики Германии.

Таким образом, по словам федерального министра экономики Петера Альтмайера, программа финансирования будет способствовать успешной борьбе с пандемией, обеспечивать поступления НДС в госбюджет и новые рабочие места. Кроме этого, государственная поддержка производителей тестов сделает Германию независимой от иностранных поставщиков.

В свою очередь федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан подчеркнул, что в такой чувствительной области, как здравоохранение, Германии нужна большая независимость от азиатского рынка тест-систем.

Отметим, что Минздрав Украины планирует закупать отечественные "антигенные" ИФА-тесты на коронавирус. Экономисты видят в этом плюсы для бюджета, а также "стимул" для развития отечественных научных предприятий.

Ранее в Верховной Раде среди преимуществ закупки украинских "антигенных" ИФА-тестов назвали значительно более низкую цену. Также там считают, что использование тестов украинского производства сделает государство независимым от импорта.

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