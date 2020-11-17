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Боротися з пандемією потрібно силами українського виробника – народний депутат

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Україні на тлі "карантину вихідного дня" набирає обертів ініціатива із підтримки національного виробника. Так, публічні люди закликають купувати товари вітчизняного виробництва: від їжі у ресторанах до тест-систем на COVID-19. Крім того, боротися з пандемією необхідно силами національного виробника, розповів УНН народний депутат Михайло Бондар.

"Це боротьба із пандемією, і боротися з нею має наш національний виробник. Ми маємо захищати своє - українське. Тим паче, коли мова про те, що у нас в Україні ці виробництва налагоджені", - наголосив він.

На думку нардепа, уряд має прикласти максимум зусиль і показати приклад із підтримки вітчизняного виробника. Купуючи маски, антисептики, тест-системи вітчизняного виробництва, Україна залишає гроші у державі.

"Про національного виробника ніхто не дбає. Уряд має прикласти максимум зусиль, щоб підтримати свого виробника – маски, антисептики, тест-систем, а не розпиляти ці кошти, виводячи їх за кордон. При закупівлі таких життєво необхідних речей уряд має у першу чергу ставити пріоритет лише на наших виробниках", - підкреслив Бондар.

Нагадаємо, український бізнесмен замовив вечерю президенту Володимиру Зеленському. Таким чином бізнесмен закликав підтримати українських рестораторів і виробників. 

Відзначимо, що у Верховній Раді наполягають на використанні медичних товарів, зокрема, і тестів на "ковід" виключно вітчизняних виробників. Окрім безсумнівної вигоди для бюджету держави, така ініціатива допоможе підтримати українських виробників в умовах економічної коронакризи.

Українські Національні Новини

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