Бізнесмен замовив вечерю і вино президенту Зеленському

"Замовив 10 вечерь з доставкою. В улюблених ресторанах: NAM Modern Vietnamese. Чайхона. Mushlya Bar. Bull.Butcher and Wine (Запоріжжя). Віно Кучіно. Попросив додати в замовлення пляшку українського вина: Вина Гулієвих. Колоніст. Парралель 46. Бейкушем. Вони всі мені конкуренти, але розберемося з ними на полиці, після адаптивного карантину. Поки максимально один одному допомагаємо. Підтримайте місцевих виробників і рестораторів. Їм зараз дуже непросто", - написав Черняк.

Серед одержувачів доставки в пості крім президента Зеленського він позначив й інших своїх друзів, які теж пізніше приєдналися до ініціативи.

Відзначимо, що у Верховній Раді наполягають на використанні медичних товарів, у тому числі, і тестів на "ковід", виключно вітчизняних виробників. Окрім безсумнівної вигоди для бюджету держави, така ініціатива допоможе підтримати українських виробників в умовах економічної коронакризи.