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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 25852 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 53876 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 73171 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 84805 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 95249 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113265 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114799 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 126316 просмотра

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Бизнесмен заказал ужин и вино президенту Зеленскому

Бизнесмен заказал ужин и вино президенту Зеленскому

Киев  •  УНН

 • 26371 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Глава алкогольного бизнеса Евгений Черняк заказал ужин президенту Владимиру Зеленскому. Таким образом бизнесмен призвал поддержать украинских рестораторов и производителей во время адаптивного карантина выходного дня, передает УНН со ссылкой на его Facebook-страницу.

“Заказал 10 ужинов с доставкой. В любимых ресторанах: NAM Modern Vietnamese. Чайхона. Mushlya Bar. Bull.Butcher and Wine (Запорожье). Вино Кучино. Попросил добавить в заказ бутылку украинского вина: Вина Гулиевых. Колонист. Парралель 46. Бейкушем. Они все мне конкуренты, но разберемся с ними на полке, после адаптивного карантина. Пока максимально друг другу помогаем. Поддержите местных производителей и рестораторов. Им сейчас очень непросто”, – написал Черняк.

Среди получателей доставки в посте помимо президента Зеленского он отметил и других своих друзей, которые тоже позднее присоединились к инициативе.

Отметим, что в Верховной Раде настаивают на использовании медицинских товаров, в том числе и тестов на "ковид", исключительно отечественных производителей. Помимо несомненной выгоды для бюджета государства, такая инициатива поможет поддержать украинских производителей в условиях экономического коронакризиса. 

Украинские Национальные Новости

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