Бизнесмен заказал ужин и вино президенту Зеленскому
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Глава алкогольного бизнеса Евгений Черняк заказал ужин президенту Владимиру Зеленскому. Таким образом бизнесмен призвал поддержать украинских рестораторов и производителей во время адаптивного карантина выходного дня, передает УНН со ссылкой на его Facebook-страницу.
“Заказал 10 ужинов с доставкой. В любимых ресторанах: NAM Modern Vietnamese. Чайхона. Mushlya Bar. Bull.Butcher and Wine (Запорожье). Вино Кучино. Попросил добавить в заказ бутылку украинского вина: Вина Гулиевых. Колонист. Парралель 46. Бейкушем. Они все мне конкуренты, но разберемся с ними на полке, после адаптивного карантина. Пока максимально друг другу помогаем. Поддержите местных производителей и рестораторов. Им сейчас очень непросто”, – написал Черняк.
Среди получателей доставки в посте помимо президента Зеленского он отметил и других своих друзей, которые тоже позднее присоединились к инициативе.
Отметим, что в Верховной Раде настаивают на использовании медицинских товаров, в том числе и тестов на "ковид", исключительно отечественных производителей. Помимо несомненной выгоды для бюджета государства, такая инициатива поможет поддержать украинских производителей в условиях экономического коронакризиса.